17 ноября объявят нового мэра Краснодара

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Евгений Первышов покинул пост мэра Краснодара вечером 23 сентября. Напомним, он ушел в Госдуму, а исполнять обязанности главы назначен первый заместитель Евгений Наумов. В администрации рассказали, когда объявят нового мэра.

- В настоящее время идет конкурс по отбору кандидатур на должность нового мэра. Документы комиссия принимает с 4 по 29 октября. Далее – второй этап – собеседование, оно запланировано на 15 ноября. Ориентировочно 16 ноября конкурсная комиссия направит в городскую думу две кандидатуры с наибольшим количеством баллов. И тогда уже 17 ноября гордума объявит нового мэра, - пояснил заместитель главы города Антон Смертин в Telegram-канале.

Также Смертин пояснил "КП" - Кубань", что у кандидатов должно быть наличие высшего образование, стаж на руководящих должностях. Обязательное условие - знание закона и устава Краснодара. Комиссия оценит все навыки и знания кандидатов, в том числе качество и полноту поданных документов.

Добавим, что в должность новый мэр вступит между 18 ноября и 9 декабря. Например, Евгений Первышов был назначен на пост уже на следующий день после утверждения кандидатуры на заседании гордумы.