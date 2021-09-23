Евгений Первышов покинул пост мэра: что сделано в Краснодаре

Евгений Первышов в должности мэра был почти пять лет. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Евгений Первышов покинул пост мэра Краснодара. Городская дума единогласно проголосовала за решение главы. Напомним, градоначальник уходит в Госдуму и переезжает на работу в столицу. 23 сентября он провел свою последнюю пресс-конференцию в должности мэра. «Комсомолка» вспоминает, как развивалась кубанская столица последние пять лет.

Строительство детсадов и школ

В Краснодаре открылось 16 новых школ. Это как полноценные большие здания, так и корпуса к действующим учебным заведениям.

- Кроме того, есть готовые проекты с положительным заключением экспертизы на 8 школам, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - Проектирование идет еще по 11 школам.

А еще в городе построили и открыли 20 детских садов. Сейчас работа кипит еще на семи объектах.

- Также получены положительные заключения экспертизы на проектную документацию по семи детсадам. Они первые в очереди на строительство, - добавляют в мэрии.

В стадии проектирования – 12 детсадов.

Кроме того, в 2020 году сразу семь дошкольных учреждений перешли в муниципальную собственность. Там, где требуется, проведут капремонт.

Обновление транспорта

С 2019 по 2021 годы город приобрел 103 трамвайных вагона, 12 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода.

Кроме того, Краснодар сделал большой шаг вперед. В 2021 году сотрудники МУП «КТТУ» собрали первый троллейбус. Планируется собрать не менее 10 десяти машин, в дальнейшем их количество увеличится до 20–30 в год. В целом обновить собираются 200 единиц транспорта.

В начале 2021 года стартовали работы по строительству новой трамвайной линии по улице Московской. Это первое подобное строительство в городе более чем за 20 лет. Протяженность линии — 5,47 километра.

- Помимо трамвайного полотна, построят два подземных пешеходных перехода, разворотное кольцо с диспетчерским пунктом, пять остановок, - рассказывают в администрации города. - Кроме того, будет проложено более 3 тысяч метров ливневок. Переустроят, а, значит, обновят все подземные инженерные коммуникации на этом участке.

Кстати, в ближайшее время начнется проектирование трамвайных линий в микрорайоны Восточно-Кругликовский и Гидростроителей. По остальным районам разработают проекты планировки территорий, проведут резервирование земельных участков.

Дороги

За последние годы выполнен капремонт улицы Новороссийской и Тургенева, Благоева, а еще реконструирована Восточно-Кругликовская, построен участок дороги по улице Валерия Гассия.

Создана муниципальная служба по содержанию сетей ливневой канализации. Она обследовала и прочистила более 330 км коллекторов.

Ввели 20,7 километра выделенных полос для общественного транспорта. В 2021 году их сделают на участках по трем улицам общей протяженностью около 12 километров.

Новые зеленые зоны

За пять лет в Краснодаре будут благоустроены либо созданы с нуля 26 зеленых зон с учетом четырех территорий.

В муниципальную собственность вернули 354 земельных участка общей площадью более 423 га – это около 2-х процентов всей площади города. От застройки защитили несколько зеленых зон – от больших территорий до маленьких, но важных для жителей участков.

Среди ярких примеров — земельный участок по Рождественской набережной, ранее предоставленный в аренду для строительства многоэтажки. Сейчас на этом участке — сквер 80-летия Краснодарского края.

Вторая очередь Вишняковского сквера благоустроена на участке, который одно время планировался под строительство гостиницы. Администрация не один год добивалась в судах возврата в муниципальную собственность земельного участка, и сейчас сквер полностью благоустроен, там работает скейтпарк международного уровня.

Принят новый Генплан Краснодара

Он предусматривает развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры до 2040 года, сохранение существующих и создание новых зеленых зон.

Для сбалансированного развития предполагается создание 12 общественно-деловых зон с социальной инфраструктурой, зонами отдыха и досуга.

Предусмотрено развитие Краснодара как крупного транспортного узла. Предполагается строительство двух транспортных колец: внешнего и внутреннего, четырех транспортных коридоров.

Приоритетная задача Генплана - развитие социальной инфраструктуры. Предусмотрено строительство 550 детских садов и 200 школ.

- Также будет развиваться система дополнительного образования - дома культуры и библиотеки. А также сеть спортивных объектов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - А еще в новом Генплане предусмотрено строительство новых ливневых коллекторов и двух ТЭЦ.

Будет сформирован природно-экологический каркас - система природных и искусственно созданных зеленых территорий и водных объектов.

В пешей доступности для каждого района предусмотрены парки, скверы, бульвары.

- Запланировано формирование 440 новых озелененных территорий общего пользования. В результате их общая площадь увеличится в 10 раз, - добавляют в мэрии. - В приоритете — создание рекреационного комплекса вдоль Кубани, а также линейного парка Карасуны.

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