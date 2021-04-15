Вода и дороги: глава Краснодара озвучил две главные беды города

Теперь каждую среду ровно в 19:00 глава города отвечает в прямом эфире на вопросы земляков в программе «Городская среда с Евгением Первышовым». Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Прямой эфир мэра Евгения Первышова состоялся на радио «КП»-Краснодар». В течение семи дней мы принимали вопросы горожан через WhatsApp и соцсети. Всего в редакцию «Комсомольской правды» поступило - 344 вопроса. Больше всего, вопросов было на тему градостроительства и транспорта.

В первом выпуске говорили о том, почему нет хороших дорог, когда в ГМР появится школа и поликлиника, будут ли сносить дома жителей Восточно-Кругликовской при строительстве новой трамвайной ветки, и о много другом.

Теперь каждую среду ровно в 19:00 глава города отвечает в прямом эфире на вопросы земляков в программе «Городская среда с Евгением Первышовым».

Публикуем запись прямого эфира мэра Евгения Первышова на радио «КП»-Краснодар».

Одной из первых тем стало преобразование внутригородских округов. Первышов рассказал, что в администрации идет активная работа над делением Прикубанского округа.

- Это самый большой внутригородской округ среди всех муниципальных образований в России. По своему масштабу и численности населения он превосходит такой город, как Новороссийск. Управлять Прикубанским округом сложно, - отметил мэр в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Кубань».

Также он рассказал, что существует ряд территорий, которые находятся в границах округа - это улицы им. Героя Яцкова и Восточно-Кругликовская. Большой жилой массив, который никак не подходит под характеристики сельского округа. Специалисты сейчас изучают нормативную базу. Очень долгое время не было деления внутригородских округов.

Мэр Краснодара рассказал о новых способах борьбы с пробками.

- Краснодар – лидер по количеству автомобильных пробок. В субботу и воскресенье город у нас свободен, машин гораздо меньше. В городе находятся те автомобили, что зарегистрированы в нем. В будние дни мы видим маятниковую миграцию. Она наблюдается в утренние и вечерние часы, когда большой поток автомобилей и общественного транспорта приезжает в город с соседних муниципальных образований, - сказал Евгений Первышов.

В Краснодаре частные дома не будут сноситься при строительстве трамвайной ветки в Восточно-Кругликовского микрорайона.

- Есть новое решение по этому вопросу. По частному сектору трамвай не пойдёт. Это дорого и долго, - отметил глава города.

На дорогах Краснодара выделенных полос для общественного и спецтранспорта станет больше.

- Мы будем продолжать программу по созданию выделенных полос. Эта стратегия транспортного развития, - подчеркнул Евгений Первышов. – Во-первых, это необходимо для улучшения трафика общественного транспорта. Во-вторых, мы должны давать возможность машинам спецтехники увеличивать скорость движения.

Мэр Краснодара назвал самые частые нарушения частных перевозчиков. Евгений Первышов отметил, что администрация борется с недобросовестными водителями.

По его словам, бывали случаи, когда водители отключили устройства, которые позволяли следить за передвижением маршрутки.

Во время прямого эфира прозвучали подробности капитального ремонта с расширением дороги по улице 40-летия Победы. Это участок от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.

Одной из главных тем выпуска стала грязная вода в кранах местных жителей.

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