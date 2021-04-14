Евгений Первышов в студии радио "КП"-Краснодар". Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Прямой эфир мэра Евгения Первышова на радио «КП»-Краснодар» 14 апреля 2021 – о чем спрашивали жители? Публикуем запись прямого эфира мэра Евгения Первышова на радио «КП»-Краснодар» 14 апреля 2021. Теперь каждую среду ровно в 19:00 глава города отвечает в прямом эфире на вопросы земляков в программе «Городская среда с Евгением Первышовым».

В первом выпуске говорили о том, почему нет хороших дорог, когда в ГМР появится школа и поликлиника, будут ли сносить дома жителей Восточно-Кругликовской при строительстве новой трамвайной ветки, и о много другом.

Публикуем запись прямого эфира мэра Евгения Первышова на радио «КП»-Краснодар» 14 апреля 2021.

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