В Краснодаре частные дома не будут сноситься при строительстве трамвайной ветки Восточно-Кругликовского микрорайона

Фото: krd.ru.
В Краснодаре частные дома не будут сноситься при строительстве трамвайной ветки в Восточно-Кругликовского микрорайона. Об этом заявил мэр города Евгений Первышов в эфире радио "Комсомольская правда".
- Есть новое решение по этому вопросу. По частному сектору трамвай не пойдёт. Это дорого и долго, - отметил глава города.
Мэр напомнил, что эта ветка должна стать одной из наиболее длинных в городе. Маршрут — в проработке, идет поиск альтернативных путей — улице Жлобы, 40-летия Победы.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краевом центре жители Восточно-Кругликовского района обратились к мэру. Они выразили опасение, что из-за строительства новых трамвайных путей некоторые частные дома попадают под снос. При этом глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что никакие разрешительные документы еще не подписывал.
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