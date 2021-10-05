Последствия схода оползня в Сочи 5 октября 2021: дорога треснула по швам, а дома уехали на 30 метров

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Залповые ливни, грозы и сильный ветер – непогода разгулялась на побережье Черного моря. Накануне под воду ушли сразу несколько улиц в Сочи. Сегодня природная стихия разгулялась в горной местности.

В селе Сергей-Поле неожиданно сошел оползень. Он застал врасплох местных жителей, чьи дома оказались в зоне стихии. Сдвиг грунта был таким сильным, что здания переехали на 30 метров.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«КП» – Кубань» узнала последствия схода оползня в Сочи 5 октября 2021.

Сдвиг грунта случился ранним утром во вторник. В зоне оползня оказались восемь жилых частных домов и дорога в село Варваровка. Об этом сообщила мэрия курорта.

Общая площадь сдвига грунта составила 15 гектаров.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

- В результате 20 жилых домов вместе с фундаментами сместились на расстояние до 30 метров, – рассказали «КП» – Кубань» в оперативном штабе регионе.

Сейчас на месте работают оперативные службы, ведется эвакуация местных жителей. Всего – 30 человек, в том числе 10 детей. Пункт временного размещения развернут в санатории «Аквалоо».

На месте схода оползня в Сочи 5 октября 2021 года работает оперативный штаб. Его координирует мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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- Лично контролирую работу городского оперативного штаба. Всем семьям, пострадавшим от непогоды, окажем помощь, никто не останется один на один со своей бедой, - написал в телеграме глава курорта.

В результате ЧП никто не пострадал. В социальных сетях появились кадры с места схода оползня в Сочи 5 октября 2021. На снимках видно, как накренились дома.

Огромные трещины образовались на дороге в село Варваровка. Проехать по ней невозможно даже на внедорожнике.

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- Всю ночь по краю шел сильный дождь. Больше всего пострадали переулок Виноградный в центральном районе Сочи, а также сёла Сергей-Поле в Лазаревском районе Сочи и Нижняя Шиловка в Адлерском районе. Из-за схода оползня повреждены несколько домов и дорога в село Варваровка, – написал в телеграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вместе с домами накренились опоры газовых труб и линии электропередачи. Ликвидацией последствий схода оползня в Сочи 5 октября 2021 занимаются 26 человек и 12 единиц техники.