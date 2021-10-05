Грузовик на полном ходу врезался в табун лошадей на Кубани

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Днем 5 октября в Абинском районе произошло ДТП, в котором погибли три лошади. К сожалению, ни одна из них не выжила после столкновения с большегрузом.

Животные находились на свободном выпасе у проезжей части. В какой-то момент они рванули на дорогу прямо под колеса грузовика. Водитель DAF не успел затормозить.

- Сейчас идет поиски хозяина погибших лошадей. Пока неизвестно, кому они принадлежали, - прокомментировали «КП»-Кубань в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

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