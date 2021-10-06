Владимир Соловьев: Часто был в Краснодаре и не ожидал, что существует огромное водохранилище, где рядом выращивают рис

Владимир Соловьев дал интервью Дмитрию Михееву в Сочи

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев во время визита в Сочи выделил время в своем плотном рабочем графике и дал интервью «Комсомолке». Он откровенно поговорил с автором нашей программы «Без маски» Дмитрием Михеевым о современных реалиях профессии журналиста и блогерстве, о пользе факультетов журналистики, а также признался, что чуть не ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснодаре.

- Я не раз был в Краснодаре, очень люблю этот город, - рассказал в программе "Без маски" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. – Очень много поездил по Краснодарскому краю, много интересного узнал. Например, совершенно не ожидал, что существует огромное водохранилище, где рядом выращивают рис. Мне показывали местные жители отметки, где вода поднималась и в какие годы, я снял это крупно. Потом подложил на кадры тревожную музыку. И этот сюжет вызвал панику в крае. Потому что едва не было введено чрезвычайное положение.

Рассказал Владимир Соловьев и о том, как пришел в профессию.

- Я с юности занимался фотографией, но становиться телевизионным журналистов совсем не собирался, - рассказал Владимир Соловьев. – Помню, на Дне города, я сам из подмосковного Ногинска, снимал праздник. Ко мне подошли ребята из местной газеты и говорят: «Ты с хорошей точки снимал, можешь поделиться фотографиями?». Они мне даже заплатили гонорар – 5 рублей. Я тогда был в 8-м классе, и это было очень круто, это были серьезные деньги. Как я их потратил, уже не помню. Хотя я совершенно не собирался поступать на журфак. Хотел пойти по стопам мамы - на филфак. Но не сдал экзамены. Пошел на завод работать, слесарем-сборщиком. Потом была армия, служил на Дальнем Востоке. В караулах было много свободного времени, и я писал передовицы в газету Дальневосточного военного округа. Это было издание формата «Комсомолки» - такое полномасштабное.

Смотрите полное видеоинтервью, которое Владимир Соловьев дал Дмитрию Михееву, в программе "Без маски".

Смотреть видеосюжет «Без маски»: председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

КСТАТИ

Журналист Дмитрий Михеев ведет беседу с известными людьми. Разговор ведется без купюр, без лишней траты времени и без маски, чтобы вникнуть во все детали и разобраться в сути проблем. Ранее героями проекта стали пиарщик Кирилл Половной и теннисистка Елена Веснина.