Стадион-айфон: Сергей Галицкий рассказал, как придумал новый спортивный объект в Краснодаре и похож ли он на популярный гаджет

Сергей Галицкий построил в Краснодаре уже два стадиона. Фото: @galitskiy.s.n

54-летний Сергей Галицкий - один из самых непубличных представителей элиты в стране. Владелец многомиллионного состояния, футбольного клуба и одного из самых лучших стадиона с парком в Европе живет в Краснодаре. Каждый год он удивляет горожан новыми арт-объектами, фонтанами, подсветками в нем. Но главным детищем мецената остается все-таки футбол.

За пять лет бизнесмен возвел в родном городе сразу два стадиона. Последний россиянам напоминает, как оказалось, геометрические параметры айфона. Не этот ли статусный гаджет вдохновил его, большого ценителя совершенных форм, на строительство нового стадиона? Этот вопрос задали Сергею Галицкому ведущие "Коммент.Шоу" во время откровенного интервью.

- Даже не задумывался об этом. Я сказал архитектору, что не хочу излишеств. Получилось, по-моему лаконично, - ответил Галицкий.

Так выглядит новый стадион. который сравнивают с айфоном. Фото: @ fckrasnodar

Кстати, восьмитысячный стадион закончили прошлым летом. Его построили за полтора года. И здесь уже 9 октября запланирован товарищеский матч с казанским "Рубином".

Фото: Евгений Таранжин

Помимо прочего, Сергей Галицкий заявил во время интервью, что никогда не будет сдавать свои стадионы в аренду под концерт, фотосессии или свадьбы.

- На нем будет только футбол, - лаконично сказал он.

К слову, стройка в вотчине Сергея Галицкого продолжается. Уже видны очертания двух новых грандиозных объектов. Высота каждого – четыре этажа. Внешне они даже напоминают дома звезд Голливуда. Вместо бетонных перегородок – панорамные окна, вместо зеленого газона – терраса с видом на озеро. Такому виду позавидуют даже поп-звезды.

Пока неизвестно, как будут использоваться эти объекты. Болельщики гадают, что здесь будут жить футболисты. Это обычная практика для игроков, которые не любят тратить время на дорогу и живут и работают прямо на базе.

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