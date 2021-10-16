Комнату в доме Стаса Михайлова сдают за 500 рублей, а в гостинице Андрея Разина нужен ремонт: как звезды зарабатывают на недвижимости в Сочи

Стас Михайлов имеет в Сочи дом, в котором можно поселиться за 500 рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сочи уже давно облюбовали звезды шоу-бизнеса. Причем не только, чтобы отдохнуть. Многие даже покупают жилье на курорте и останавливаются в собственных апартаментах. Одним из первых облюбовал Сочи продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Причем не стал ограничиваться одной квартирой, а открыл целый отель «Разин». Он находится в центре города, однако судя по отзывам гостей и фотографиям на сайтах бронирований, его владельцу необходимо позаботится о комфорте своих отдыхающих, а также о новых матрасах и ремонте в номерах.

Гости, которые уже побывали в отеле Андрея Разина в Сочи, говорят, что в гостинице не помешало бы сделать ремонт. Фото: сайт отеля "Разин"

- Хотя сам отель расположен в удобном месте в одной из старейших локаций города Сочи - районе «Светлана», - говорит основатель агентства недвижимости «Семья» Евгений Мосейкин. - Этот тихий район любят туристы за атмосферные узкие улочки, напоминающие Италию. И по этой же причине не уважают автомобилисты.

Вид на район "Светлана", где находится отель Андрея Разина. Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Близкое расположение моря, парк имени Фрунзе, дорогие дома в окружении – это место граничит со знаменитым «Золотым треугольником», где расположена самая дорогая недвижимость Сочи. Сдавать и зарабатывать на аренде в этом районе можно прекрасно, за что его и любят инвесторы. В последние два года цены на недвижимость «на Светлане» выросли в разы. Так что приобретение отеля в этом месте еще и хороший бизнес-актив.

В отеле Андрея Разина в центре Сочи номера очень скромные. Фото: отель "Разин"

Певица Монеточка тоже любит Сочи, но не прибрежную зону, а горы. Она купила в Красной Поляне дом за 18 млн рублей.

- Приезжаю сюда отдохнуть от городской суеты, впитать в себя эти виды, - говорила в интервью Юрию Дудю певица. – Правда, купили такой маленький домик. Мы с папой его отремонтировали, поменяли крышу, облицовку и получилось очень даже мило и уютно.

Теперь Монеточка часто проводит время в своем сочинском доме.

- За последние годы стоимость недвижимости в Красной Поляне выросла кратно. Например участки около сочинского казино продают по 4 миллиона рублей за сотку, - говорит Евгений Мосейкин. - Современные хорошие дома с бассейном будут стоить в этих местах от 50 миллионов и до бесконечности. Поэтому Монеточке очень повезло, что она купила объект за 18 млн рублей, но пусть и в плохом состоянии. Она сделала выгодную инвестицию, так как земля в этом месте - золотая.

43-летняя телеведущая Оксана Федорова тоже не так давно приобрела в Сочи недвижимость и теперь с удовольствием бывает в городе-курорте, чтобы развеяться, насладиться морем и солнцем, набраться сил. Как поведала мисс Вселенная, в Сочи она любит кататься на яхте, посещать местные достопримечательности, а ее дети с удовольствием ходят на летние занятия во всевозможные секции и кружки. К примеру, дочь Федоровой, 7-летняя Елизавета посещает балетную школу.

- Оксана Федорова сделала верный выбор, – уверен наш эксперт. - Большое количество образовательных программ от хоккея до керлинга, от балета до крикета, сосредоточено в Имеретинской низменности, на недавно образованной федеральной территории Сириус. Где и купила жилье телеведущая. Особенно привлекателен для родителей, думающих о будущем детей, школа-лицей «Сириус».

Певец Стас Михайлов сам из Сочи. Но несколько лет назад он построил на улице Православной, где живут его родители, просторный деревенский дом. Но сам в нем не живет, родители певца сдают квадратные метры постояльцам-курортникам. Заночевать тут стоит не так дорого - от 500 рублей в сутки. Только есть одно «но».

Дом Стаса Михайлова в Сочи скромный

Родители Стаса Михайлова не пустят на порог гостя, если не будет рекомендации от их общих знакомых. А уже если повезет остановиться тут, то мама певца Людмила Васильевна накормит своим фирменным борщом и покажет главный «экспонат» дома - комнату с детскими вещами знаменитого шансонье, где родители певца хранят его игрушки. Как рассказывают соседи Михайловых, этим летом артист затеял на территории своего загородного дома большое строительство. Помимо детской площадки, Михайлов планирует сделать еще одну пристройку к дому, чтобы разместить всех желающих курортников, которым каждый год его родители сдают квадратные метры. Местные жители не исключают, что в ближайшем будущем артист построит в их поселке небольшую гостиницу, за которой будут присматривать его родители…

- Стас Михайлов любит отдыхать в родных местах вместе с родителями. Но выглядит дом довольно скромно и ничем не отличается от соседних построек, - говорит основатель агентства недвижимости «Семья» Евгений Мосейкин. – Сама улица Православная расположена недалеко от моря. До 2030 года в этом районе запланировано убрать железную дорогу от побережья всего Большого Сочи и перенести ее в горы. Так что прибрежная зона недалеко от дома Стаса Михайлова станет еще популярнее и удобнее и для туристов.

Солист «Иванушек» Андрей Григорьев Апполонов родился в Сочи и любит наведываться в родной города, чтобы отдохнуть. Его квартира - это шикарные апартаменты площадью 93 квадратных метра в жилом комплексе «Парус». Она находится на третьем этаже, и из окон открывается прекрасный вид на город.

В этом доме в Сочи имеет квартиру Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- Но у Григорьева-Апполонова это не единственная недвижимость – у него есть квадратные метры в разных местах города. Например, есть квартира на Бытхе - с прекрасным видом на море. Видимо, Андрей знает толк, как наращивать капитал.

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По данным агентств недвижимости, цены на элитные квартиры в Сочи оказались на 30% выше, чем в столице России. В Москве на первичном рынке элитное жилье продается в среднем по 1,2 млн руб. за квадратный метр. В Сочи же – дороже (продолжение).