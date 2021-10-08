Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придет золотая осень

Пока в столице золотую осень провожают, в Краснодаре только встречают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осень - прекрасная пора, особенно на Кубани. Температура воздуха все еще приятная для прогулок, а дожди, если и бывают, то редко. Стоит сказать, что непогода, которая бушевала ранее, уже стихла. Сейчас в регионе действует поле повышенного давления. Так что в ближайшее время кубанцы смогут на время сбросить с себя теплые пуховики - температурные отметки будут повышаться.

- Пиковые температуры мы ожидаем уже в начале следующей недели, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - В среднем воздух будет прогреваться до 18-20 градусов в дневные часы, это, конечно же, выше текущих показателей.

При этом ближе к концу следующей недели ожидается понижение отметок. Правда, ощущаться похолодание будет иначе, поскольку почти на всей территории края будет штиль. По прогнозам, с середины октября осень в регионе начнет желтеть.

- К началу второй декады месяца, когда температура будет 10-12 градусов и лишь местами будет небольшой дождь, можно будет уже говорить о золотой осени, - отмечают «КП» - Кубань» метеорологи.

Так что именно на эти даты можно планировать фотосессии и красивые прогулки по золотым паркам. Стоит сказать, что листьев на ветках еще много, так что у всех горожан будет шанс запастись приятными воспоминаниями на всю зиму. Правда, как долго продлится это прекрасная пора, неизвестно.

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