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Происшествия10 октября 2021 14:20

Краснодарского застройщика Темура Намоева, устроившего разборки с водителем «Газели», арестовали на да месяца

Следователь просил судью прикрыть бизнесмена, чтобы он не оказывал давление на пострадавшего
Варвара ДЫМ
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Задержание бизнесмена

Задержание бизнесмена

Краснодарского застройщика Темура Намоева, устроившего разборки с водителем «Газели», арестовали на да месяца. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд.

- Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы, представленные сторонами, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца до 8 декабря включительно, - сообщил суд.

Дело Намоева рассматривали в Первомайским районном суде Краснодара.

Сам Темур Намоев – известный в Краснодаре бизнесмен, ему принадлежит строительная компания, а также бетонный и асфальтный заводы.

По версии следствия, он стал зачинщиком конфликта на дороге в районе поселка Индустриальный 28 сентября. Далее из представленных суду материалов следует, что 42-летний Темур Намоев вместе с охранниками объезжали пробку по обочине на автомобилях «Бентли» и «Мерседес». Водитель «Газели» не дал им проехать, преградив путь. Тогда охрана бизнесмена вышла из своих автомобилей и жестоко избила водителя.

- Следователь ходатайствовал о том, чтобы бизнесмена заключить под стражу, так как, по его мнению, есть основания полагать, что находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, а также попытаться оказать влияние на ход расследования, - пояснили в Краснодарском краевом суде.

В отношении бизнесмена завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка»).

Задержание бизнесмена и его охранников в Краснодаре

А до того, как его арестовали, в его доме прошли обыски.

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