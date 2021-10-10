Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
10 октября 2021 14:52

У полиции Сочи нет данных, что в мерседесе находилась Ксения Собчак

Об этом «КП» сообщил представитель МВД
Мирослава ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

У полиции нет данных, что в Mercedes находилась Ксения Собчак. Как сообщил kp.ru представитель МВД, правоохранители не располагают данными о том, что в иномарке ехала известная телеведущая.

- Опрошенные свидетели аварии не подтвердили, что в машине находилась известная телеведущая, - сказал kp.ru наш источник в полиции Сочи.

Сама Ксения Собчак эту аварию не комментирует. Не отвечает на звонки и сообщения и ее представитель.

Напомним, массовая авария с погибшим произошла накануне вечером. Водитель Mercedes Benz, который сейчас является предполагаемым виновником происшествия, вез известную телеведущую в аэропорт. По неуточненным данным, звезда вместе с двумя пассажирами возвращалась из Красной Поляны. И, судя по всему, спешила. Поскольку именно неудачный обгон сейчас называют основной причиной аварии.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом,управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход его расследования взяла на себя прокуратура Краснодарского края.

Серьезное ДТП на новой Краснополянской трассе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причины смертельного ДТП с Ксенией Собчак в Сочи

Озвучены предварительные причины смертельного ДТП с Ксенией Собчак в Сочи (читайте далее)

СочиИнтересноеКсения Собчак попала в ДТП в Сочи