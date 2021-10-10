У полиции Сочи нет данных, что в мерседесе находилась Ксения Собчак

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

У полиции нет данных, что в Mercedes находилась Ксения Собчак. Как сообщил kp.ru представитель МВД, правоохранители не располагают данными о том, что в иномарке ехала известная телеведущая.

- Опрошенные свидетели аварии не подтвердили, что в машине находилась известная телеведущая, - сказал kp.ru наш источник в полиции Сочи.

Сама Ксения Собчак эту аварию не комментирует. Не отвечает на звонки и сообщения и ее представитель.

Напомним, массовая авария с погибшим произошла накануне вечером. Водитель Mercedes Benz, который сейчас является предполагаемым виновником происшествия, вез известную телеведущую в аэропорт. По неуточненным данным, звезда вместе с двумя пассажирами возвращалась из Красной Поляны. И, судя по всему, спешила. Поскольку именно неудачный обгон сейчас называют основной причиной аварии.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом,управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход его расследования взяла на себя прокуратура Краснодарского края.

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