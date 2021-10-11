В Сочи работник фастфуда воткнул нож в спину собаке

Фото: скрин видео ЧП Сочи/Адлер/Сириус/Лазаревское

Обычная прогулка рыжего спаниеля Феди в Лазаревском районе едва не закончилась трагедией. В воскресенье, 10 октября, любопытный пес, как обычно, гулял на улице и заглянул в киоск, где готовят шаурму. Скорее всего, его привлек запах еды. Когда повар увидел собаку, то недолго думая воткнул ей нож в спину. Говорит, что сильно испугался, хотя добродушный Федя до этого ни у кого не вызывал страха.

- Мужчина резал мясо, когда подбежала собака. По его признанию, он очень боится четвероногих, поэтому решил защититься, - прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе УВД по Сочи.

Спаниеля ранили в спину. Фото: ЧП Сочи/Адлер/Сириус/Лазаревское

После удара ножом, ошарашенный спаниель стал бегать по улице, из его спины торчала рукоятка. Он не скулил и не лаял, спокойно озирался по сторонам. Очевидцы пытались помочь животному, но затем пришла хозяйка, которая работает неподалеку от места происшествия. Она вызвала машину, Федю поймали и отвезли в ветеринарную клинику. Там врачи извлекли нож и зашили рану под наркозом. Сейчас с псом все в порядке, но на полное восстановление уйдет несколько недель.

- Повар полностью признал свою вину. Сказал, что злого умыла у него не было. Сейчас по этому случаю проводится проверка, - отметили в пресс-службе УВД по Сочи.

Спаниель был доставлен в клинику. Фото: ЧП Сочи/Адлер/Сириус/Лазаревское

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что станице Северской мужчина убил пса, который, по его словам, загрыз гулявшую на придомовой территории домашнюю курицу.

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