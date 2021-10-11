В Адыгее ввели обязательную вакцинацию

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В Адыгее вводят обязательную вакцинацию. В число граждан, которым необходимо ставить прививку от COVID-19, не входят имеющие противопоказания. Соответствующее постановление накануне подписал главный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

В частности, прививку от COVID-19 должны получить работники всех общественных сфер, госслужащие в республике Адыгея. Кроме того, обязательная вакцинация предписана и студентам СПО и ВУЗов, достигшим 18 лет.

Постановление принято в связи с динамикой распространений коронавирусной инфекции на территории республики. В течение последних 3-ех месяцев в Адыгее почти в 5 раз увеличилось количество заражений. Всего на сегодняшний день насчитывается 19997 пациентов. Кроме того, с каждым днем растет число заболеваний за сутки.

А больше всего заболевают граждане в возрасте от 18 до 49 лет. Наиболее часто COVID-19 заражаются в общественных местах. В частности, это торговые центры, общественный транспорт, места скопления людей.

- План по вакцинации в республике выполнен на 40,72%. Для защиты необходимо привить не менее 80%, что не позволяют сделать текущие темпы вакцинации. Достигнуть показателя необходимо до 1 ноября 2021 года, - отмечено в постановлении.

К слову, в Краснодарском крае «жесткие» антиковидные меры пока не предприняты. На территории региона до 1 декабря текущего года продлен режим повышенной готовности. А всего на Кубани прививку от COVID-19 сделали 2 миллиона из 3,6 миллионов. Согласно установленному региональному плану вакцинации, необходимо привить 80% населения.

На Кубани продолжают лечиться от коронавирусной инфекции более 13 тысяч жителей. Большое количество заражений фиксируется среди детей, в том числе и новорожденных.