Мэрия снесет бомжатню рядом с самым богатым районом Краснодара

Маргиналам придется попрощаться с обжитым местечком. Фото: Юлия Чубакова

Материал “Комсомолки” о найденном в центре города пристанище для бездомных вызвал общественный резонанс. Результат публикации не заставил себя ждать - в администрации города решили взять этот вопрос на контроль.

- Земельный участок площадью 679 квадратных метров по улице Ленина, 5 в Западном внутригородском округе находится в муниципальной собственности, - объяснили “КП”-Кубань” в администрации города. - Дома, которые там находятся, признаны ветхими и аварийными. В ближайшее время планируется их снос.

В администрации города пообещали снести ветхие дома. Фото: Юлия Чубакова

Напомним, ранее на Ленина, 5 жили несколько семей. Однако полгода назад их переселили в новые квартиры - из-за аварийного состояния жилищ. Но дворик, что находится в центре Краснодара, пустовать не остался. Его заселили маргиналы.

Для бездомных здесь “созданы” все условия: полуразвалившиеся дома, в которых можно укрыться от непогоды, просторная территория, которую можно завалить всяким хламом, и даже туалет есть - правда, относится он к 19 веку. Но бездомных это ничуть не беспокоит. Они используют его в личных целях.

Так выглядит двор в самом богатом районе города. Фото: Юлия Чубакова

Да и потом, маргиналы даже успели создать свой “бизнес”. Они разбирают старинную стену, которая осталась в этом дворе еще с 19 века, на кирпичи, а потом продают их. Никакой ценности часть бывшего строения не имеет. Однако деятельность бездомных - крайне опасна для соседнего жилища. Если они разберут стену полностью, то дом, который она подпирает, может просто напросто рухнуть.

Помимо всего прочего, бездомные изрядно портят жизнь своим соседям. Они вечно устраивают посиделки и дебоширят. Люди, живущие рядом, опасаются новых жильцов. Некоторым даже приходится ставить высокие, прочные заборы - чтобы обезопасить себя от нежелательных гостей.

Бездомные превратили двор в свалку. Фото: Юлия Чубакова

Также в администрации города отметили, что с начала текущего года ветхое жилье было снесено по улицам им. Чапаева, Ленина/Рашпилевская и Леваневского.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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