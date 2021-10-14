Инспектор ГИБДД больше года устраивал поборы с коллег в Краснодаре

Расследование дела продолжается

Инспектор группы по организации службы отдельного батальона ДПС в Краснодаре обвиняется в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Полицейский потребовал от своего коллеги – инспектора ДПС систематически передавать ему взятку в 2,5 тысячи рублей. За эти деньги он обещал не привлекать к дисциплинарной ответственности за несоответствие сведений о ДТП в автоматизированной системе, - пояснили в ведомстве.

Поборы полицейский устраивал больше года, видимо, прочувствовав высокое положение своей должности. За 16 месяцев один из ДПСников, опасаясь проблем по службе, передал ему 40 тысяч рублей.

- Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности МВД России по краю. В настоящее время подозреваемый задержан, - добавили следователи.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе другие эпизоды поборов.

К слову, инспектор группы до сих пор числится как сотрудник органов, но на время следствия отстранен от обязанностей. Если подтвердится, что он требовал с коллег деньги, то его уволят по статье.

- В настоящее время руководством назначена служебная проверка, указанный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следователи опубликовали оперативное видео с задержания инспектора, контролировавшего работу ДПС. На кадрах видно, как силовики надели на полицейского наручники прямо в кабинете.

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