9 поликлиник и 80 детсадов: как будет выглядеть "город будущего" в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Широкие аллеи, современные многоэтажки, развлекательные центры и даже собственный аквапарк. Так будет выглядеть новый микрорайон в северо-восточной части Краснодара. Он раскинется почти на 3 тысячи гектаров.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проектирование нового жилого района проходит по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Строительство начнется лишь в 2022 году. Ну а пока специалисты Института перспективного градостроительства решили приоткрыть завесу и показали планировочную концепцию будущего микрорайона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Хотя и районом его назвать сложно. Тут собираются возвести настоящий город будущего. На его территории появятся 23 школы, 80 детских садов, IT-парк, дельфинарий, аквапарк, 9 поликлиник, музеи и даже собственный вуз. А жить там будут около 200 тысяч человек.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

- Наша цель – создать здесь в полном смысле суперсовременную по применяемым решениям платформу, на которой будет строиться Краснодар будущего, - отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Также территория нового микрорайона будет поделена на зоны: жилую - с новомодными домами, общественно-деловую - с современными офисами, развлекательную - с торговыми центрами и аутлетом. В западной части микрорайона появятся административный центр, университет и медицинский кластер. А в центральной - разместят технологический кластер, музеи и парки. Здесь также появятся рекреационные и производственные кластеры.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый “город” появится неподалеку от аэропорта, который сейчас тоже находится на реконструкции.

Напомним, ранее сообщалось, что связывать новый микрорайон с центром Краснодара будет восточный транспортный коридор.

Схема жилого района. Фото: пресс-служба Краснодара

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