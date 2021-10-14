«Майбах», который не довез Ксению Собчак в аэропорт из-за смертельной аварии, никто не нанимал

Именно этот автомобиль фактически смял иномарку на встречке. Фото: кадр ДТП в Сочи

В сочинской трагедии с участием самой известной "блондинки в шоколаде" Ксении Собчак обнаруживаются все новые и новые детали. Оказывается, шикарный "майбах", который так и не довез телеведущую с корпоратива в аэропорт 9 октября, принадлежит вовсе не фирме-перевозчику VIP-класса. А одному из самых богатых сочинцев Малхазу Бабаеву.

И Олег Цой, который сейчас сидит под домашним арестом, вовсе не кучер, застегнутый на все пуговицы. Он - сотрудник "ипэшника на упрощенке" с солидным перечнем обязанностей и зарплатой "в конверте".

Вероятнее всего, никакого кодекса профессионального VIP-перевозчика Цой никогда и в глаза не видел. А значит, на дороге, сидя за рулем элитного автомобиля, мог позволять то, чем обычно грешат непрофессионалы - выезд на встречку, превышение скорости. И по факту его манера езды ничем не отличалась от езды среднестатического сочинского бомбилы.

- Малхаз чем только не занимается, но основной его бизнес - это продажа недвижимости на первой линии, - рассказал "КП" - Кубань" на условиях анонимности один из знакомых сочинского бизнесмена. - ВИП-перевозки - это скорее подработка, чем основной доход. Основной - это квартиры по 26 миллионов за штуку.

Кстати, элитный жилой комплекс с бассейном во дворе, где сидит под арестом его водитель Олег, - тоже сфера интересов Бабаева.

- Да полгорода - его сфера интересов. Я не удивлюсь, если на корпоративе по поводу презентации нового жилого комплекса в центре Сочи он оказался не случайно, а был в числе приглашенных гостей. Потому что там, где есть новая недвижка - присутствует МАлхаз. А значит, Олег мог просто оказать услугу гостям его друзей и довезти в аэропорт ведущую вечеринки - Собчак, - продолжает собеседник "КП" - Кубань".

К слову, эту версию косвенно подтверждает и то, что до сих пор в деле о смертельной аварии в Сочи, где погибла молодая женщина и изувечены еще двое, не появилось некоего райдера, касаемо перевозки. Обычно, на мероприятиях, участие в которых оплачивают звездам вроде Собчак, устроители оговаривают все условия вплоть до материала, из которого будут изготовлены зубочистки на звездном столе. А тут такая важная деталь, как доставка до аэропорта не оговорена?

Либо вся эта принадлежность к высшему свету, как и ВИП-водитель Олег Цой, на деле оказываются обычным суррогатом.

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