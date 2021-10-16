«Здесь хорошая погода, в Москве – не так»: Павел Деревянко наслаждается солнечными днями в Анапе

Фото: pablo_derevyanko

Черноморские курорты продолжают притягивать российских звезд. Они приезжают сюда по работе или на отдых. Павел Деревянко на сей раз выбрал Анапу. Правда, актер не проводит здесь отпуск. В городе снимают новый сезон сериала «Дылды», где Деревянко играет главную роль.

Снимков со съемочной площадки подписчики артиста не дождались. Зато смогли порадоваться за Павла – в Анапе сейчас стоит прекрасная погода, когда как в Москве уже чувствуется приближение осени.

- Привет из Анапы. Солнечной и теплой. В Москве не так, - отметил актер.

Павел Деревянко остановился в «Гранд Отель Анапа». Он поделился шикарным видом из окна номера на песчаный пляж, а также видами Анапы, проезжая по улицам курорта.

Вид из номера Павла Деревянко. Фото: pablo_derevyanko

Деревянко – нередкий гость в Краснодарском крае. В прошлом году он вместе с Артемом Ткаченко прыгнул с банджи в сочинском Скайпарке. Это было сделано ради съемок в новом проекте «КорешФактор». По сценарию, таким образом звезд кино проверил «на прочность» ведущий шоу.

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