Первым заместителем губернатора Кубани стал Игорь Галась

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На должность первого заместителя губернатора Краснодарского края назначен Игорь Галась. Ранее он занимал пост замглавы и курировал финансово-экономический блок, на новом посту он продолжит отвечать за финансы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев, - отметили в администрации.

Шесть лет, с 2015 по 2021 год, Игорь Галась занимал должность вице-губернатора Кубани. Он курировал работу регионального минфина и министерства экономики, департаментов финансово-бюджетного надзора и департамента по регулированию контрактной системы. Ранее занимал руководящие должности в Староминском районе, откуда родом.

Игорь Галась родился в станице Староминской, ему 45 лет. В 1997 году окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит».

Напомним, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев определился с кандидатом на должность мэра Краснодара. Он предложил своему бывшему первому заместителю Андрею Алексеенко участвовать в конкурсе на этот пост. Стоит отметить, что Алексеенко уже начал исполнять обязанности мэра Краснодара. Предполагается, что именно он станет новым градоначальником. А бывший и.о. главы Краснодара Евгений Наумов ушел из администрации по собственному желанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, кто займет кресло мэра Краснодара

Накануне выборов градоначальника кубанской столицы сменился и.о. (читайте далее)