Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев определился с кандидатом на должность мэра Краснодара. Он предложил Андрею Алексеенко участвовать в конкурсе на должность главы Краснодара.

- Знаю Андрея Анатольевича как компетентного и ответственного человека. Он долгое время отвечал за самое сложное и стратегическое направление в крае — градостроительство, - написал Кондратьев в соцсетях.

Также глава региона добавил, что Алексеенко принимал непосредственное участие в жизни Краснодара, в том числе в разработке генплана.

- Жилищное и дорожное хозяйство, социальное строительство, вопросы сохранения зеленых зон. И, конечно, важно не забывать о проблемах обманутых дольщиков, - отметил Кондратьев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Алексеенко уже назначили исполняющим обязанности мэра. А ранее занимающий эту должность Евгений Наумов написал заявление по собственному желанию.