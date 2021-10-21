Вице-губернатором Краснодарского края по строительству стал Евгений Наумов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил на должность заместителя губернатора, курирующего строительную сферу, Евгения Наумова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Соответствующее распоряжение подписал Кондратьев. Наумов будет отвечать за работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерства ГО и ЧС Кубани, - отметили специалисты.

В кубанской политике произошла ротация. Ранее «Комсомолка» сообщала, что бывший и.о. главы Краснодара Евгений Наумов ушел из администрации города по собственному желанию. Новым вице-мэром стал бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко. В администрации города не разглашали информацию, куда именно ушел Наумов. Позже стало известно о его назначении в вице-губернаторы региона.

СПРАВКА «КП»

Евгению Наумову 41 год, родился он в Краснодаре. Образование высшее - окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ. Прошел профессиональную переподготовку по специальности «Муниципальные финансы», по второму образованию - юрист.

До 2013 года Наумов занимал различные посты в администрации Краснодара. С декабря 2015 года стал вице-мэром главы города. Работал первым замом гендиректора краевого центра стандартизации, метрологии и испытаний, первым замминистра труда и соцразвития региона.

С октября 2020 года занял кресло первого заместителя главы, а с 24 сентября 2021 года, после ухода Евгения Первышова в Госдуму, исполнял обязанности мэра кубанской столицы.

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