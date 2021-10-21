В Сочи на внеплановые каникулы приедут столько же туристов, как летом

Для посещения кафе, ресторанов и других досуговых мест на курорте ввели QR-коды Фото: Юлия Пыхалова

В Краснодарском крае, как и по всей стране, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены выходными в связи с эпидемиологической обстановкой. Решение о нерабочей неделе на Кубани накануне принято Вениамином Кондратьевым на заседании регионального Оперштаба. Внеплановые выходные могут привлечь людей посетить краевые курорты. Например, в Сочи уже ожидается турпоток наравне с летним сезоном.

- В отелях загрузка составит более 75 %, в санаториях – порядка 90 %. По нашим расчетам, количество туристов превысит 120 тысяч человек: только аэропорт Сочи примет свыше 100 тысяч человек, еще 20 тысяч приедет железнодорожным транспортом. Эти цифры сопоставимы с показателями летнего сезона. Высокие показатели бронирования отмечаем на предстоящий зимний сезон, - написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Однако отдохнуть в городе нельзя будет просто так. В Сочи, как и по всему краю, с 30 октября по 7 ноября при посещении кафе, ресторанов и других общественных мест необходимо QR-кода из личного кабинета портала Госуслуг. На внеплановых выходных также отменяется проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.