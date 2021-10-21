Курорты Краснодарского края закрыли для непривитых туристов

Такой код появляется на портале Госуслуг в личном кабинете после отметки о вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае объявили режим нерабочих дней. Внеплановые каникулы продлятся с 30 октября по 7 ноября. На этот период вводят ряд новых правил. Правда, коснутся они лишь тех, кто в это время будет находиться в курортных городах региона.

- Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но мы не должны забывать, что текущая ситуация с распространением коронавируса в регионе непростая.

Действительно, в последнее время наблюдается высокая смертность - ежедневно с диагнозом "коронавирус" умирают порядка 40 человек. При этом все чаще коварную инфекцию выявляют у детей. При этом, как отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Гречаная, в крае нет действующих очагов коронавируса. Но все же ситуацию будут держать под контролем.

На всей территории региона действуют строгие меры. Как и прежде, при заселении в гостиницу необходимо предъявить свежий ПЦР-тест или QR-код о вакцинации. Однако теперь для туристов начнут действовать дополнительные ограничения.

КОНКРЕТНО

- С 30 октября по 7 ноября в рестораны и кафе городов-курортов можно будет попасть только по QR-коду.

- Заселение в гостиницы и отели в Краснодарском крае по-прежнему возможно только при предъявлении QR-кода. Эта мера действует до 1 декабря.

- С 25 октября по 1 декабря в Краснодарском крае вводятся QR-коды для посещения массовых, спортивных и культурных мероприятий.

- Не стоит забывать и о том, что на Кубани сохраняется масочный режим. Средства защиты обязаны носить все жители и гости региона, находясь в общественных местах.

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