Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На Кубани решено не вводить дополнительные выходные - нерабочим в регионе будет лишь период с 30 октября по 7 ноября. На это время для жителей и гостей края вводят новые правила. Постановление губернатора Вениамина Кондратьева о нерабочих днях в Краснодарском крае c 30 октября уже есть. Документ подписал глава региона.

Постановление уже опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края. Чтобы, как и прежде, сдерживать рост заболеваемости и введенные на Кубани ковидные меры решили усилить.

Согласно документу, с 25 октября до 1 декабря в регионе приостановлено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.

Если же какие-то зрелищные акции будут проходить, на них попасть можно только при наличии справки или QR- кода из Госуслуг.

С 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае приостанавливаются все массовые мероприятия, за исключением тех, которые согласованы с Роспотребнадзором. В эти города Кубани - только с QR- кодом: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси.

- Обращаем внимание, что заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR- кодом из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании COVID-19, - пояснили в администрации Краснодарского края. - При этом также продолжают действовать и ранее введенные ограничения. Работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.

Отметим, что на территории Кубани, по-прежнему действует строгий масочный режим. Жители должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах. Повязки следует надевать как на вокзалах, так и ТЦ. Лицо должно быть закрыто в общественном транспорте, на парковках, в лифтах.

Кроме того, врачи призывают людей дополнительно защитить себя с помощью прививки. Вакцина, по словам медиков, - единственный эффективный способ обезопасить своих близких.

Постановление губернатора Кубани

Постановление губернатора Кубани

Постановление губернатора Кубани

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