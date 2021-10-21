В Сочи теперь пускают в рестораны и кафе только по коду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ноябрьских каникулах Сочи готовится к наплыву туристов. Город-курорт ожидает около 120 000 гостей. На время внеплановых выходных, которые объявлены с 30 октября по 7 ноября, на курорте будут действовать дополнительные ограничения.

- На весь период ноябрьских каникул в Сочи введут в действие дополнительные ограничения. Например, в рестораны можно будет зайти только по QR-коду, который оформляется на портале Госуслуг, – говорит заместитель главы Сочи Инна Петухова. - Прежней остается система заселения в отели. В здравницы и гостиницы гости будут заселяться по QR -коду, справке о вакцинации или документе о перенесенном заболевании, детям до 14 лет медицинские документы не потребуются, молодые люди от 15 до 18 лет должны предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Встречать гостей на ноябрьских каникулах будут привитые сотрудники санаторно-курортной отрасли.

Отдых в Сочи с 30 октября по 7 ноября 2021: что нужно знать туристам, какие ограничения и правила действуют на курорте:

- Вход в рестораны, кафе, торговые центры, кинотеатры, спортзалы - только при наличии QR-кода из личного кабинета портала Госуслуг.

- Вход на массовые, спортивные и культурные мероприятия – тоже по QR-коду

- Заселение в отели и санатории – по QR-коду.

- Ношение масок в общественном транспорте и общественных местах – обязательно.

За исполнением карантинных мер во всех районах города проследят комиссии в составе сотрудников Роспотребназора, администрации и полиции.

Кстати, в Сочи в ноябрьские праздники загрузка в отелях составит более 75 процентов, в санаториях – 90 %.

- Мы ждем много туристов, эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона, - прокомментировал глава Сочи Алексей Копайгородский.

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