Введение QR-кодов в Краснодарском крае: как получить, где потребуют и что делать детям

Для того чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, в регионе решили ужесточить ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Внеплановые каникулы объявили не только в стране, но и в Краснодарском крае - они продлятся с 30 октября по 7 ноября. Для того чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, в регионе решили ужесточить ограничения. Как ожидалось, начнется введение QR-кодов в Краснодарском крае.

- Учитывая теплую погоду, вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастет, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - В период нерабочей недели мы рады гостям, но при условии, что они будут вакцинированы. Поэтому в курортных городах посещать кафе, рестораны и другие места общественного питания и досуга можно будет только при наличии QR-кодов. С 25 октября по 1 декабря посещение всех спортивных, культурно-массовых мероприятий разрешено только привитым.

Какие правила заработают с 30 октября по 7 ноября?

В городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения возможен при наличии QR-кода. Такие меры будут касаться всех, кто приедет отдыхать на побережье Черного и Азовского морей. QR-код необходимо предъявлять в курортных городах - Сочи, Анапа, Тамань, Геленджик, Горячий Ключ. На входе необходимо будет показать QR-код из личного кабинета госуслуг.

Какие ограничения введут еще?

На всей остальной территории Краснодарского края QR-коды нужны будут для посещения массовых и спортивных мероприятий. Действует эта мера с 25 октября до 1 декабря.

Как будут проверять коды?

Его можно распечатать на принтере или сохранить в смартфоне. При входе в заведение сотрудник попросит показать QR-код, отсканирует его и сверит данные с документом, удостоверяющим личность. То есть с собой нужно будет взять еще и паспорт или водительское удостоверение.

Как могут посещать заведения дети?

Дети до 18 лет смогут зайти в заведение с родителями при условии, что у взрослых есть QR-код.

Какие правила действуют при заселении в отели?

На всей территории региона продолжают действовать строгие ограничения. Как и прежде, при заселении в гостиницу необходимо предъявить свежий ПЦР-тест или QR-код о вакцинации. Те, у кого его нет, может получить, приехав на курорт и сделав там прививку в течение 72 часов со дня приезда.

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