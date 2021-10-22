Власти Краснодарского края объяснили, как получить QR-код, если переболел коронавирусом неофициально

Как жителям и гостям края получить QR-код тем, кто неофициально переболел коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что в Краснодарском крае ужесточат действующие коронавирусные ограничения, стало известно 21 октября во время оперштаба. Медики и санитарные врачи, оценив нынешнюю заболеваемость, пришли к выводу, что необходимы дополнительные меры, которые позволят сохранить эпидобстановку на прежнем уровне. Впереди внеплановые выходные, многие захотят провести неделю на юге страны. Власти Кубани не против приезда гостей, но, чтобы не допустить крупных очагов заражения, для туристов ввели правила.

В рестораны, кафе и другие развлекательные учреждения можно зайти только с QR-кодом. Их выдают всем, кто привился от коронавируса. Причем запрашивать код не нужно - он приходит автоматически в личный кабинет на сайте Госуслуги. Разумеется, у каждого человека он свой. Кроме того, добро на обеды в общественных местах дали и тем, кто не так давно перенес ковид.

- Обращаем внимание, что посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой о перенесенном заболевании или QR- кодом, - объясняют в администрации края.

Но многих интересует, как быть, если переболел коронавирусом неофициально. Зачастую COVID-19 протекает бессимптомно, а о том, что была инфекция, человек узнает благодаря результату ПЦР-теста. В этом случае жителям и гостям региона, которые не обращались в поликлинику для лечения, надо взять результаты исследования и обратиться в поликлинику по месту жительства. В медучреждении внесут все данные в личную карту. После этого на портале Госуслуг будет сформирован QR-код переболевшего коронавирусом.

Но медики советуют после перенесенного заболевания все же не затягивать с прививкой. Те, кто переболел, имеют все шансы заразиться вновь, так что свой организм нужно защитить.

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