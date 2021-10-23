На трассе в Сочи вернули прежнюю схему движения

Движение открыто в прежнем режиме. Фото: Упрдор "Черноморье"

На автотрассе из Красной Поляны в Сочи одностороннее движение открыли утром, 22 октября. Здесь с 6 по 31 километры перерисовали разметку и изменила схему. А уже утром, 23 октября, местные жители пожаловались, что ездить стало неудобно. Мол, вместе семи минут, которые они ранее тратили на дорогу, теперь стоят в пробках по полтора часа. И даже вышли на протесты.

Ситуацию вместе с министром транспорта РФ обсудил губернатор Кубани, прежнюю схему движения решили вернуть.

Дальнейшие изменения будут проводиться после детальной проработки Фото: Упрдор "Черноморье"

- Все дальнейшие изменения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, будут проводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно- транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кстати, за этой темой следила и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она написала у себя Телеграмм: «Эксперимент по одностороннему движению в Красную Поляну, из-за которого люди вышли на протесты, будет прекращен. И не будет возобновлен, пока не сделают удобные для жителей съезды и развязки, чтобы на дорогу домой и на работу людям не приходилось тратить на час больше. Само одностороннее движение нужно потому, что на этой трассе действительно много аварий, о чем мы с вами прекрасно знали всегда, а недавно узнала вся страна. Это мне сейчас сказал мэр. Мэр у вас и у нас, кстати, отличный

Фото: Упрдор "Черноморье"

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