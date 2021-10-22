Часть трассы, где разбился «майбах» с Ксенией Собчак, поменяла схему движения

По этой дороге поедут иначе. Фото: кадр с места смертельного ДТП

Дорогу из Красной Поляны в Адлер из-за крутых поворотов местные давно прозвали опасной. Несмотря на огромное количество запрещающих знаков и сплошные, которые нельзя пересекать, нарушают водители здесь постоянно.

Каждый, кто ездил там даже на рейсовых автобусах по Курортному проспекту до Розы Хутор и обратно, подтвердят. Дух захватывает, когда муниципальный "ЛиАЗ" мчит по дороге со скоростью 90 км/час. Не проскочишь - попадешь в пробку.

А вечером 9 октября в аварии с "майбахом", который вез Ксению Собак, на этой дороге погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Еще двое – с тяжелыми травмами попали в больницу. "Блондинка в шоколаде" не пострадала, что нельзя сказать о ее репутации. Теледива, блогер и просто светская львица в тот вечер поспешила исчезнуть с места ДТП, чем раскалила общественность. Об аварии заговорили все.

А с 22 октября дорожники изменили на части трассы схему движения.

Трасса, по которой ехала Ксения Собчак

- Теперь движение по трассе будет односторонним на определенных участках, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

Новая схема проезда по трассе А-146 Адлер – Красная Поляна и Адлер – ГЛК «Альпика Сервис» заработала в пятницу с 10 утра. Однако дорожники не связывают изменение схемы с произошедшим 9 октября ДТП.

- Это плановые работы над безопасностью дорожного движения в период осенних каникул и зимнего лыжного сезона. Теперь движение в направлении Красная Поляна и Эсто-Садок со стороны центра Адлера на участке с км 6 по км 32 будет осуществляться по двум полосам трассы «Адлер – ГЛК «Альпика-Сервис», а обратно, со стороны этих поселков и горнолыжных объектов, с км 32 по км 6 – по федеральной дороге А-149 Адлер – Красная Поляна, - пояснили в Упрдор «Черноморье».

Прежней схема движения останется лишь на участках 0 по 6 км обоих дорог, где расположена соединяющая их транспортная развязка у Молдовки, а также далее от 32-го км в направлении Красной Поляны и Эсто-Садка.

Теперь схема движения выглядит так. Фото: Упрдор «Черноморье»

При этом скорые и пожарные по-прежнему будут ездить по обеим полосам.

- Новая схема позволит разделить разнонаправленные транспортные потоки по типу, как это уже реализовано и хорошо себя зарекомендовало в Сочи на Дублере Курортного проспекта, и увеличить пропускную способность участков. Габариты обеих краснополянских трасс физически не позволяют разделить транспортные потоки иным образом: в существующую ширину двухполосных дорог, в составе которых многочисленные тоннели и эстакады, уместить даже три полосы с соблюдением всех действующих сейчас нормативов — невозможно, — рассказал руководитель Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков. С тех пор, как эту трассу построили, уровень трафика достиг максимальных показателей - 50 000 в сутки. Магистраль просто разгрузят. Сами же дорожники изменение схемы движения никак не связывают с той громкой аварией, которая случилась 9 октября на трассе. Поэтому изменение схемы движения - это, скорее, необходимость, которая уже давно назрела.

Однако автобусы и маршрутки поедут по новому. Изменения коснутся автобусов, курсирующих по маршрутам № 105, 105с, 105э, 130, 131, 135, 135э и 137.

В мэрии Сочи просят уточнять схему движения общественного транспорта у водителей.

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