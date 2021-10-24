«Да Ешкин кот!»: В Краснодаре с некоторых скульптур ругательного фольклора сняли таблички

В Краснодаре есть целых 14 арт-объектов, которые изображают русские ругательные фразеологизмы Фото: Галина КОПЫЛОВА

Летом в Краснодаре появилась аллея со скульптурами ругательного фольклора. Авторы в виде статуэток изобразили, как выглядят фразеологизмы «Ешкин кот», «Бляха муха», «Екарный бабай», «Едрена вошь», «Нехочуха», «Дон Дигидон», «Отчебучка» и другие. Небольшой сквер на улице 40 лет Победы украсили целых 14 арт-объектов.

"Едрена вошь" осталась без подписи Фото: Галина КОПЫЛОВА

Краснодарцев порадовали новые жители, а вот мэрию идея не вдохновила. В администрации отмечали, что арт-объекты предприниматель установил без согласования. Но на сегодняшний день скульптуры героев ненормативной лексики до сих пор красуются напротив торгового центра.

"Ешкина кота" узнают и без таблички Фото: Галина КОПЫЛОВА

Вот только таблички с некоторых скульптур сняли, видимо, посчитав надписи слишком ругательными и неприемлемыми. То ли это сделали местные жители, видя, как их каждый день читают дети и заливаются хохотом, то ли совестливый бизнесмен, - неизвестно.

Таблички остались на неругательных персонажах Фото: Галина КОПЫЛОВА

Несмотря на это, кто-то быстро исправил ситуацию. Персонажей на аллее подписали маркером, чтобы прохожие видели, кто на них смотрит.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после критики горожан мэрия убрала скульптуры с Кубанской Набережной. Арт-объекты вызвали у жителей неоднозначную реакцию, некоторым они напомнили фекалии, а в одну из ночей их даже закидали сырыми яйцами.

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