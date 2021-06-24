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Общество24 июня 2021 8:11

Уличные скульптуры «Тороиды» убрали с Кубанской Набережной в Краснодаре после критики горожан

Арт-объекты, которые закидали яйцами, увезли в ночь на 24 июня
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Куда переместят фигуры, пока неизвестно

Куда переместят фигуры, пока неизвестно

Фото: София ФОМЕНКО

Напомним, скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше» установили 19 июня. Но уже с первого дня арт-объекты вызвали у жителей неоднозначную реакцию, в одну из ночей их даже закидали сырыми яйцами. 23 июня мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что скульптуры, которые не понравились жителям, уберут. В ночь на 24 число их демонтировали и увезли на грузовиках.

Ситуацию со спорными фигурами прокомментировал заслуженный архитектор России Юрий Рысин.

- Объекты такого качества на набережной точно не нужны! Может где-то в парковой удалённой зоне они бы оживили ландшафт. Мэр правильно принял решение демонтировать. А после этого разбираться, - сказал Рысин.