Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 октября 2021 года: ситуация с заболеваемостью осложняется

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 октября. Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани новый антирекорд – за сутки выявили 267 заболевших коронавирусом, в их числе 38 детей. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар и Сочи, здесь заразились по 63 человека. Также в антирейтинг попал Новороссийск с 25 новыми случаями. В Лабинском районе в больницу попали 17 человек, в Анапе и Павловском районе по 14 человек.

Также велико количество летальных исходов. По данным на 25 октября, за сутки скончались 39 человек. Ранее "Комсомолка" сообщала, что смертность от инфекции увеличилась в четыре раза.

Прививочная кампания на Кубани продолжается. По мнению медиков, это единственный способ справиться со скачками заболевания.

Напомним, что в Краснодарском крае, как и в других регионах страны, из-за осложнения эпидобстановки ввели внеплановые выходные. Они будут с 30 октября по 7 ноября.

Также с 25 октября на Кубани начали действовать дополнительные ограничения. Теперь посещать мероприятия в крае смогут только вакцинированные или переболевшие COVID-19 жители. А в кинотеатры можно пройти только с QR-кодам.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 25 октября 2021 года

В Краснодаре за прошедшие сутки зафиксировали 63 случай заражения.

Коронавирус в Анапе 25 октября 2021 года

В Анапе выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Сочи 25 октября 2021 года

В Сочи положительный тест получили 63 пациента.

Коронавирус в Геленджике 25 октября 2021 года

В Геленджике обнаружено 6 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Туапсе 25 октября 2021 года

В Туапсинском районе за прошедшие сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Ейске 25 октября 2021 года

В Ейском районе не зафиксировано ни одного нового случая заболевания.