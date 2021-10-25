Новые ограничения по коронавирусу начали действовать в Краснодарском крае с 25 октября

Дополнительные ограничения по коронавирусу на Кубани. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус бьет рекорды не только в Краснодарском крае, но и по всей стране. Бордовая линия графика на сегодняшний день уже возвысилась над первой и второй волной заболеваемости. Помимо того, что продолжается рост распространения инфекции, растет и смертность. На Кубани, например, количество ежедневных летальных исходов в сравнении с весной увеличилось в четыре раза.

В связи с осложнением эпидситуации в России ввели дополнительные выходные с 30 октября по 7 ноября. Но есть вероятность, что из-за «ковикул» многие рванут на юг. Поэтому в Краснодарском крае, в том числе и на побережье, чтобы удержать распространение инфекции, пошли на антиковидные меры – ввели новые ограничения. Их разделили на два этапа.

С 25 октября до 1 декабря

На этот промежуток времени отменили все детские массовые спортивные и культурные мероприятия. А те, которые организовываются с совершеннолетними, смогут посещать только вакцинированные или переболевшие COVID-19 жители. Для участников и зрителей обязательно наличие справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании COVID-19.

С 30 октября по 7 ноября

Возможны массовые спортивные, физкультурные, развлекательные, зрелищные и культурные мероприятия только с разрешения Главного санитарного врача России или его заместителей.

Кафе и рестораны на курортах Краснодарского края можно посещать только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Такие меры вводят точки общественного питания в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также Туапсинском районе.

Стоит отметить, что заселиться в гостиницу или отель на Кубани можно и только с первым компонентом вакцины от COVID-19. Но в кафе или ресторан уже сходить будет невозможно.

Также «Комсомолка» сообщала, что с 25 октября пропуском на сеанс в кинотеатр станет QR-код сертификата вакцинации от коронавируса. Его нужно будет предъявлять перед входом в зал. При этом в сети киномонитора отметили, что это касается лиц от 18 лет и старше. Детям и подросткам никаких медицинских документов не требуется.

При этом в Краснодарском крае продолжают действовать и ранее введенные ограничения. В регионе действует масочный режим. Отметим, что маски активно стали проверять в торговых центрах и в общественном транспорте. Также в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Учреждения и организации различных сфер на Кубани работают только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора. Бары и клубы продолжают мониторить рейдовые группы.

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