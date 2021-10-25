Предзимние кульбиты в Краснодарском крае: мощное потепление сменилось заморозками

Всю неделю на Кубани будут заморозки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Небывалая почти летняя погода в минувшие выходные стала поводом для многих выйти на прогулку и даже устроить пикник в парке. Столбики термометров показывали +25 в кубанской столице, однако по ощущениям, благодаря штилю, отметки были гораздо выше. Но холодный фронт, пришедший в регион, принес с собой резкое похолодание. Да такое сильное, что в некоторых районах выпал снег.

- Погода исполняет предзимние кульбиты, - шутят кубанцы в соцсетях.

Синоптики рассказали, надолго ли на Кубань пришли холода.

Как оказалось, уходящий на юго-восток холодный атмосферный фронт продолжит затягивать за собой на территорию Кубани массы еще более холодного воздуха. Это, естественно, отразится на температурных отметках - они будут понижаться и дальше.

- Значения на столбиках термометров в ближайшие дни будут держаться на уровне 1-2 градуса ниже нуля, в северных районах - отметки опустятся до 3 градусов мороза, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» замначальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - А в юго-восточной части края - до 5-6 градусов ниже нуля.

Несмотря на то, что в некоторых населенных пунктах кубанцы уже катаются на санках, полноценного наступления зимы пока ждать не стоит. Во всяком случае в конце октября - начале ноября синоптики этого не прогнозируют.

- Крепких морозов на Кубани пока точно не будет, - добавляет Юлия Гайдай.

Стоит сказать, что прежних 20-градусных отметок в крае тоже не ожидается. Правда, ноябрь жители Краснодарского края встретят вместе с солнечной погодой и положительными отметками. Днем воздух будет прогреваться до +16-18 градусов, причем как в центральной части, так и на побережье.

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