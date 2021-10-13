Прогноз погоды в Краснодаре на ноябрь 2021: похолодает, как на крайнем Севере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Краснодаре на ноябрь 2021 получился неутешительным. На смену бабьему лету, которое неожиданно вернулось на Кубань в октябре, придет резкое похолодание.

Причем морозы нагрянут без предупреждения. Это случится буквально за пару дней. За сутки столбики термометров сбросят больше 15 значений. Так температурные качели зададут бешеную амплитуду, которая сохранится весь месяц.

- Начало ноября будет дождливым, – говорят синоптики. – Мощные ливни зарядят уже первого числа. Дожди не стихнут минимум трое суток.

Вместе с ливнями на Кубань придет похолодание. Прогноз погоды в Краснодаре на ноябрь 2021 обещает, что начало месяца получится теплым. Воздух стабильно будет прогреваться до 10 градусов.

Резкий скачок температур случится 11 ноября. Впервые за месяц столбики термометров опустятся до минус двух градусов.

- Такая же погода установится в Мурманске, – добавляют синоптики. – Только в Краснодаре потом потеплеет, а на севере – нет.

Средняя температура воздух во второй половине месяца не превысит одного градуса. Таким холодным ноябрь на Кубани не был уже давно. Но синоптики убеждены, что это никак не отразится на зиме. Она будет теплой.

Прогноз погоды в Краснодаре на ноябрь 2021 обещает потепление во второй половине месяца. Так 23-го числа воздух в краевом центре впервые прогреется до плюс 15 градусов. Это значение останется самым высоким за месяц.

- Средняя температура воздуха в Краснодаре в ноябре составит около 11-13 градусов, – резюмируют синоптики.

Но конец месяца обещать быть теплым. Средняя температура воздуха ночью увеличится до плюс шести градусов, днем – до плюс 13. Такие значения сохранятся в Краснодаре как минимум до 30-го ноября.