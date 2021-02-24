Кубань забыла, что она не Сибирь: в регионе ударили аномальные морозы, но рекорд не побит

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Установившиеся по всему Краснодарскому краю морозы - аномально природное явление даже для наших южных широт. Сейчас в регионе средний показатель температуры воздуха на 10-15 градусов ниже нормы. Утром отметки были около 12-14 градусов ниже нуля. К обеду будет чуть потеплее, но уже к вечеру вновь похолодает.

Ожидается, что ночь на 25 февраля будет самой морозной за последнее время. Ночью в восточной половине края столбики термометров опустятся до -19 градусов. Жителям края советуют подготовиться к возможному налипанию мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, кубанцам напоминают о том, что в горных районах Сочи возможен сход лавин.

Глядя на такие прогнозы, жители края и придумывают шутки, мол, Кубань забыла, что она не Сибирь. В некоторых популярных местах отдыха туристы публикуют снимки замерзших водопадов, которые больше напоминают гигантские сталактиты.

Морозы, действительно, непривычные, но все же не рекордные. Самый холодный февраль на Кубани был в 1954 году. По сравнению с теми отметками, нынешняя погодка - цветочки.

Согласно сводкам метеобюро, с 20 по 25 февраля 1954-го температура была ниже 20 градусов.

- Самый холодные дни были 5 и 6 февраля - минус 29,8 градуса, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - До рекорда нынешние отметки не дотянут минимум 11 градусов.

Стоит сказать, что в прошлом году Краснодарский край установил абсолютный максимум в феврале. 27 февраля было зафиксировано +21,2 градуса.

Кстати, ранее метеорологи рассказали, когда жители Кубани могут ждать настоящего тепла.

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