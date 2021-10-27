В Сочи ожидается массовый наплыв туристов: куда сходить, какие ограничения

На курорте работают зимние пляжи. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В период нерабочих дней в Сочи ожидается большой наплыв туристов. По прогнозам, курорт с 30 октября по 7 ноября посетят больше 100 тысяч гостей. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский.

- Напомню, что режим повышенной готовности продлен до 1 декабря. Для нашего курорта нет никакого ажиотажа и новизны в том, что к нам приедет большое количество туристов. С учетом всех ограничений и санитарно-эпидемиологических мер для нас это такой же вызов, как и пик лета, к которому мы готовы, - сказал Копайгородский.

Отметим, что врачи настоятельно просят на период введенных выходных оставаться дома и не распространять инфекцию. Для всех организовали каникулы, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. В этот период можно сделать прививку - все поликлиники будут работать в штатном режиме.

На курорте организован городской оперативный штаб и телефонная горячая линия по коронавирусу, также на различные ситуации, в которые могут попасть гости, молниеносно реагируют городские соцсети.

Стоит отметить, что эпидобстановка в городе стабильная. Здесь уже вакцинировались 200 тысяч местных жителей. Активно прививались и туристы в летний высокий сезон. В настоящее время бесперебойно работают 29 пунктов вакцинации во всех районах Сочи. В мэрии призывают и туристов привиться при посещении курорта.

Куда сходить

Никаких мероприятий в Сочи с 30 октября по 7 ноября не будет – их все отменили в связи с объявленными по стране «ковикулами». Но на курорте гостям все же есть куда сходить. Кроме того, на курорте есть своя фишка - в Сочи работает 30 зимних пляжей. На каждом из них можно с комфортом полюбоваться морем и подышать свежим воздухом.

- Для туристов будут предоставлены объекты показа, которые находятся на открытом воздухе и позволяют соблюдать социальную дистанцию. Это 35 объектов показа, это наши парки, скверы и наши горнолыжные курорты, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Топ-5

Гора Ахун и смотровая башня. Сюда приезжают туристы, чтобы увидеть город с наивысшей обзорной точки. Недавно здесь установили колесо обозрения, с которого открываются прекрасные виды.

Олимпийская деревня и стадион «Фишт». Это место, где проходило по-настоящему знаковое событие, - Олимпиада-2014. В 2018 году «Фишт» принимал чемпионат мира по футболу. Здесь есть много эффектных локаций для фотографий.

Парки «Дендрарий» и «Ривьера». Зоны для прогулок в любое время года. Здесь можно полюбоваться растениями, найти достопримечательности и аттракционы.

Скайпарк, Солохаул Парк и Сочи Парк. Эти локации для людей, которые любят активный отдых. Прыжки с высоты, рафтинг или «американские горки» - здесь можно найти развлечения на любой вкус.

Горнолыжные курорты. Это места леденящей красоты заснеженных гор и поездок на канатных дорогах с видовым обзором местности.

Какие ограничения действуют

С 30 октября по 7 ноября для жителей и гостей курорта введено несколько правил:

- Продолжают действовать правила при заселении. В гостиницах, отелях, санаториях и других объектах размещения нужно предоставлять справку о вакцинации либо сделать вторую прививку на курорте в течение трех дней, в случае противопоказаний необходимо иметь в наличии справку о медотводе или отрицательный ПЦР-тест.

- Для посещения кафе, ресторанов и других мест общественного питания необходимо наличие QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании.

- Проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий на этот период приостанавливается.

- Продолжает действовать масочный режим: все места массового скопления людей, в том числе магазины, нужно посещать с повязкой на лице.

- В парках, скверах, на пляжах необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра.

ЦИФРЫ

С 30 октября по 7 ноября в Сочи ожидается 75% загрузки средств размещения

Месяц назад гостиницы и отели были заполнены на 95%

За неделю выходных курорт посетят около 100 тысяч гостей

Ожидается, что по итогам года в Сочи побывает около 7 млн туристов

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