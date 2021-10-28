Мэра Геленджика Алексея Богодистова дисквалифицируют на год по решению суда

Алексей Богодистов. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэра Геленджика Алексея Богодистова дисквалифицируют на год. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как стало известно, Геленджикский городской суд рассмотрел постановление прокурора города о привлечении главы к административной ответственности за совершение правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ "Невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении".

- Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу о том, что в действиях главы Геленджика действительно имеются признаки состава административного правонарушения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Объединеной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фемида постановила признать мэра виновным и назначить ему административное наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год. Правда, пока решение в законную силу не вступило. А это значит, что Алексей Богодистов может его обжаловать.

ЗВОНОК В МЭРИЮ

- Алексей Алексеевич, безусловно, продолжит свою работу. На данный момент он находится в рабочей поездке. Как только она будет окончена, мы более подробно прокомментируем ситуацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Геленджика.

Пока же неясно, за какое именно нарушение провинился мэр. В суде не говорят об этом.

КСТАТИ

Ранее генплан Геленджика стал точкой кипения для жителей курорта. Более 6 тысяч человек подписали петицию, в которой люди возмущены процедурой его составления.

- Согласно проекту нового генерального плана, большая часть участков населенных пунктов, где расположены наши дома, попадают в рекреационную зону, зону отдыха, курортную зону, - объясняют свою тревогу жители курорта и ближайших населенных пунктов. - Подобные изменения лишают нас многих прав, не дадут распоряжаться землей, на которой мы живем поколениями.

Местные власти утверждают, что люди зря волнуются о том, что их земля поменяет назначение. Как объяснил заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Андрей Грачев, никаких изменений зон или проблем с регистрацией не будет.

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