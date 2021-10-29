«Стена облезлая, часы отсутствуют»: Состояние вокзала из «Иронии судьбы» высмеяли в юмористическом шоу

Уже 10 лет здание прикрыто бутафорской сеткой и разрушается Фото: Галина КОПЫЛОВА

Юмористическое шоу «Однажды в России» с упоминанием культурно-исторического объекта Краснодарского края вышло 28 октября. В передаче Азамат Мусагалиев показал здание вокзала станции Тихорецкой, которую воспевают в известной песне «На Тихорецкую состав отправится», эта же мелодия известна всем из фильма «Ирония судьбы».

Юморист высмеял состояние вокзала. Но больше обращение было к тем, кто допустил разрушение памятника истории.

- Очень глупо администрации не следить за зданием вокзала, чей внешний вид легко можно проверить в песне - стена кирпичная, часы вокзальные, - сказал Азамат Мусагалиев, после чего задался вопросом: «Где все это?».

После чего Азамат отметил, что без грусти на вокзал, которому больше 100 лет, не посмотришь.

- Из-за безразличия администрации пропало полкуплета песни, друзья. Остались только платочки белые, глаза печальные. Глаза печальные, без которых не посмотришь на сегодняшний вид здания вокзала, - добавил комик.

Следом Мусагалиев изменил слова песни, говоря, что при виде здания напрашиваются совсем другие.

- Конечно, строили тогда на совесть, как будто догадывались, что в будущем совести ни у кого не будет. Поэтому сегодня эта песня звучит так: «Стена облезлая, часы отсутствуют…Вагончик тронется, перрон развалится», - продолжил юморист под хохот из зрительного зала.

В конце ведущий с язвинкой обратился к администрации с просьбой починить вокзал: «Уважаемая администрация, прекратите заставлять Аллу Борисовну Пугачеву на новогодние праздники так нагло врать всей стране».

Но здесь уточним, вокзал на станции Тихорецкая находится в собственности РЖД, а не администрации. Ранее «Комсомолка» писала, что суд оштрафовал компанию за нарушение сроков ремонта. Уже 10 лет здание находится в состоянии, как кажется, вечной реконструкции.

В начале этой недели в администрации края заявили, что на реконструкцию старейшего здания вокзала дали разрешение в управлении госохраны культурных объектов, и специалисты приступили к проектированию. Тихоречане оценили сдвиг с мертвой точки и теперь надеются, что дождутся того времени, когда снова увидят тот самый вокзал, которым можно гордиться.

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Уже 10 лет он прикрыт бутафорской сеткой и разрушается (читайте далее)