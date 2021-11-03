Запретный плод сладок: экологи объяснили, чем опасно необычное растение, найденное в Новороссийске

Плоды маклюры. Фото: oleg_gareev

"Дерево с теннисными мячами" найдено в Новороссийске. Необычное растение привлекло внимание жителей города-героя. Это - маклюра или адамово дерево. Его плоды, действительно, похожи на спортивный инвентарь - они такие же желтые и крупные. Помимо привлекательного внешнего вида, плоды маклюры обладают еще и полезными свойствами. Под грубой желтой кожицей скрывается мякоть, в которой содержатся микроэлементы, необходимые для лечения сосудистых и кожных заболеваний.Однако экологи предупреждают: есть их ни в коем случае нельзя, они - ядовиты.

Плоды маклюры обладают полезными свойствами, однако есть их нельзя. Фото: oleg_gareev

- Маклюра относится к семейству тутовых, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Дерево - родственник шелковицы. Однако его плоды несъедобны, их, как правило, используют в народной медицине.

Из полезных, но ядовитых плодов этого дерева делают настойки, мази и масла, которые также полезны для людей, страдающих проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Фото: oleg_gareev

- Такие деревья - не редкость для нашего региона, - объяснил Вениамин Голубитченко. - Они встречаются в районе поселка Белозерный, в Славянске-на-Кубани, а также в парках и городских садах.

Напомним, ранее “КП”-Кубань” писала о необычном дереве, найденном в Горячем Ключе. Дворники никогда не убирают листву под лечебной реликтой.

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