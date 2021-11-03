Елена Веснина: «Воры вернули олимпийские медали, но оперативники их забрали»

Елена Веснина поделилась с поклонниками радостной новостью. Фото: instagram.com/vesnushka86

Этот неприятный случай произошел в сентябре. Вокруг сочинской теннисистки Елены Весниной, которая только вернулась с Олимпиады в Токио, был большой ажиотаж. Девушка только и успевала давать интервью, ездила в спортивные школы, где общалась с юными спортсменами. Вернувшись с очередной встречи, олимпийская чемпионка оставила в комнате свою сумку, где лежали награды, а после ушла вместе с супругом в гости к друзьям.

В этот злополучный вечер в дом семьи спортсменки в Подмосковье пробрались неизвестные и похитили ценные вещи. Среди них - олимпийские медали, а также перстень, полученный за Олимпиаду в Рио-2016.

- Грабители залезли, сломали дверь, камеры посбивали, взломали сейф, украли украшения, драгоценности. Но самое дорогое - украли сумку с медалями. Они, видимо, искали деньги, схватили еще и рюкзак мужа. Туда, скорее всего, все бросили и скрылись, - рассказывала kp.ru спортсменка. - Наверное, за нами следили.

Стоит сказать, что своими наградами спортсменка очень дорожила. Медали она часто брала на интервью.

О краже наград написали в СМИ. Злоумышленники, по всей видимости, активно мониторившие прессу, поняли, на кого напали и... вернули награды.

- Официально подтверждаю новость, которую многие ждали - преступники подкинули медали, - рассказывает Елена Веснина. - Поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов.

Правда, по словам спортсменки, медали оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, ведь награды стали вещдоками.

Пока награды являются вещдоком. Фото: instagram.com/vesnushka86

- Поэтому еще несколько недель я свои медали не видела. Но сейчас их вернули. Сейчас преступников все еще ищут, - добавила олимпийская чемпионка Рио-2016. - Сейчас стараюсь не вспоминать об этом, жизнь продолжается и я уверена, что добро все равно победит.

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Грабители вернули медали олимпийской чемпионке Елене Весниной вместе с коробкой конфет

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