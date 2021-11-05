Мальчик, которого сбил на дороге священник, после комы и полной безнадежности поет песни и учит стихи

Даня Горлов был, казалось, безнадежен после ДТП. Но чужие люди поверили, что чудо возможно.

Дане Горлову вот-вот исполнится 12 лет. Но 4 из них абсолютно здоровый некогда и жизнерадостный мальчишка борется за жизнь. В сентября 2017 года с ним произошло несчастье. Он шел с мамой по кромке дороги, шутил и прыгал, когда от одного удара автомобиля эта жизнь, кажется, закончилась...

"Шестерка" местного священнослужителя не справилась с управлением и сбила мальчишку. Кто был виноват в этой трагедии на самом деле, неясно до сих пор. Но отец Александр (так зовут водителя легковушки) пришел в дом к ребенку с понурой головой и десятью тысячами рублей. Но это была капля в море по сравнению с тем, что теперь требовалось для ухода и спасения мальца.

Травмы Дани были такие, что доктора не давали никаких прогнозов. Пострадал головной мозг. Сознание ребенка погрузилось во тьму.

После шумихи в СМИ за Даней все-таки приехали врачи из Краснодара. Больше своим вниманием его никто уже не оставлял

Пока на его пути абсолютно случайно не появились неравнодушные люди.

Условия, в которых находился несчастный ребенок, не поддавались никакому описанию. Жаркий сарай без воды и еды. До вмешательства в этот быт сочувствующих матерей, Ирине с Даней было попросту не на что жить. Мальчику требовались специальное питание и памперсы.

- Маме Ирине не хватало денег на покупку средств ухода, спецпитание, памперсы, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» директор благотворительного фонда «Солнце в ладошках» Елена Ивановская несколько лет назад.

После публикаций в СМИ о Дане узнала вся страна. И в семью мальчика, который рос только с мамой и бабушкой, стали направлять десятки тысяч рублей.

Но мальчику, находящему в вегетативном состоянии, требовались сложные операции. А после них - реабилитация. Волонтеры поверили, что чудо возможно: Даня очнется и снова будет играть и шалить.

Оказалось, что труднее всего будет вовсе не найти врачей, готовых помогать в этом. А убедить маму Данила и заставить ее действовать. Случился даже скандал, когда пришлось привлекать полицию и следком, чтобы мама согласилась отправиться с ребенком в больницу. У него был дефицит веса. Даня медленно умирал.

- Значит, судьба у него такая, - отвечала на все воззвания мама Ирина.

Но согласие с ней все же найти удалось. На деньги от благотворительных сборов Дане наняли врача-реабилитолога. Каждый день он приезжал к ребенку, чтобы вернуть в него жизнь. И чудо случилось.

Через год Даня начал осмысленно смотреть, еще через полгода садиться и едва говорить.

- Даню мы не бросаем, просто не всегда есть новости о которых можно написать. Был перерыв в реабилитации, потому что уезжал массажист, сейчас стоит остро вопрос о уколах. У Дани не разгибаются ножки, надо что-то с этим делать, чтобы он смог ходить. Тут мнения врачей расходятся нужно их делать и поможет ли это, - рассказывает одна из самых активных Даниных помощниц, фактически его ангел-хранитель Иола. - Еще приезжает мануальный терапевт.

С начала учебного года к мальчику приходит педагог. Вместе они учат с ним песенки и простые стихи. В свои 12 лет он заново познает этот мир. А терпению всех по сути абсолютно чужих ребенку людей стоит позавидовать.

- Врачи не давали прогнозов о возвращении к нормальной жизни ребенка с самого начала, не думаю, что они и сейчас смогли бы сделать прогноз. Конечно, если бы в условиях стационара развитие его бы шло быстрее, а так в рамках домашней реабилитации силами двух массажистов и учительницы, дело идет не очень быстро. Нам каждый раз приходится убеждать родню способствовать этому. Но и сравнивая какой он был еще пару лет назад и сейчас, то конечно мы можем говорить о большом прогрессе, - говорит Иола.

Но сейчас он сидит, поет песни и читает стихи. Фото: https://www.instagram.com/daniil_gorlov_help

Чтобы продолжать совершать свои маленькие победы Дане по-прежнему нужна финансовая помощь. Если вы хотите поучаствовать в судьбе мальчика, как это делает уже огромное количество людей, можете перечислять деньги на счет Людмилы Юдиной. Полный отчет о потраченных рублях ведется в персональном инстаграме мальчика.

РЕКВИЗИТЫ

Получатель: ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Ю. (Юдина)

Номер счета: 40817810740007233608

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643002

SWIFT-код: SABRRUMM

Номер карты: 427640002563860

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