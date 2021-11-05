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5 ноября 2021 16:12

Мальчик, которого сбил на дороге священник, после комы и полной безнадежности поет песни и учит стихи

Даню Горлова спас не виновник аварии, а совершенно незнакомые люди из соцсетей
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
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Даня Горлов был, казалось, безнадежен после ДТП. Но чужие люди поверили, что чудо возможно.

Даня Горлов был, казалось, безнадежен после ДТП. Но чужие люди поверили, что чудо возможно.

Дане Горлову вот-вот исполнится 12 лет. Но 4 из них абсолютно здоровый некогда и жизнерадостный мальчишка борется за жизнь. В сентября 2017 года с ним произошло несчастье. Он шел с мамой по кромке дороги, шутил и прыгал, когда от одного удара автомобиля эта жизнь, кажется, закончилась...

"Шестерка" местного священнослужителя не справилась с управлением и сбила мальчишку. Кто был виноват в этой трагедии на самом деле, неясно до сих пор. Но отец Александр (так зовут водителя легковушки) пришел в дом к ребенку с понурой головой и десятью тысячами рублей. Но это была капля в море по сравнению с тем, что теперь требовалось для ухода и спасения мальца.

Травмы Дани были такие, что доктора не давали никаких прогнозов. Пострадал головной мозг. Сознание ребенка погрузилось во тьму.

После шумихи в СМИ за Даней все-таки приехали врачи из Краснодара. Больше своим вниманием его никто уже не оставлял

После шумихи в СМИ за Даней все-таки приехали врачи из Краснодара. Больше своим вниманием его никто уже не оставлял

Пока на его пути абсолютно случайно не появились неравнодушные люди.

Условия, в которых находился несчастный ребенок, не поддавались никакому описанию. Жаркий сарай без воды и еды. До вмешательства в этот быт сочувствующих матерей, Ирине с Даней было попросту не на что жить. Мальчику требовались специальное питание и памперсы.

- Маме Ирине не хватало денег на покупку средств ухода, спецпитание, памперсы, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» директор благотворительного фонда «Солнце в ладошках» Елена Ивановская несколько лет назад.

После публикаций в СМИ о Дане узнала вся страна. И в семью мальчика, который рос только с мамой и бабушкой, стали направлять десятки тысяч рублей.

Но мальчику, находящему в вегетативном состоянии, требовались сложные операции. А после них - реабилитация. Волонтеры поверили, что чудо возможно: Даня очнется и снова будет играть и шалить.

Оказалось, что труднее всего будет вовсе не найти врачей, готовых помогать в этом. А убедить маму Данила и заставить ее действовать. Случился даже скандал, когда пришлось привлекать полицию и следком, чтобы мама согласилась отправиться с ребенком в больницу. У него был дефицит веса. Даня медленно умирал.

- Значит, судьба у него такая, - отвечала на все воззвания мама Ирина.

Но согласие с ней все же найти удалось. На деньги от благотворительных сборов Дане наняли врача-реабилитолога. Каждый день он приезжал к ребенку, чтобы вернуть в него жизнь. И чудо случилось.

Через год Даня начал осмысленно смотреть, еще через полгода садиться и едва говорить.

- Даню мы не бросаем, просто не всегда есть новости о которых можно написать. Был перерыв в реабилитации, потому что уезжал массажист, сейчас стоит остро вопрос о уколах. У Дани не разгибаются ножки, надо что-то с этим делать, чтобы он смог ходить. Тут мнения врачей расходятся нужно их делать и поможет ли это, - рассказывает одна из самых активных Даниных помощниц, фактически его ангел-хранитель Иола. - Еще приезжает мануальный терапевт.

С начала учебного года к мальчику приходит педагог. Вместе они учат с ним песенки и простые стихи. В свои 12 лет он заново познает этот мир. А терпению всех по сути абсолютно чужих ребенку людей стоит позавидовать.

- Врачи не давали прогнозов о возвращении к нормальной жизни ребенка с самого начала, не думаю, что они и сейчас смогли бы сделать прогноз. Конечно, если бы в условиях стационара развитие его бы шло быстрее, а так в рамках домашней реабилитации силами двух массажистов и учительницы, дело идет не очень быстро. Нам каждый раз приходится убеждать родню способствовать этому. Но и сравнивая какой он был еще пару лет назад и сейчас, то конечно мы можем говорить о большом прогрессе, - говорит Иола.

Но сейчас он сидит, поет песни и читает стихи. Фото: https://www.instagram.com/daniil_gorlov_help

Но сейчас он сидит, поет песни и читает стихи. Фото: https://www.instagram.com/daniil_gorlov_help

Чтобы продолжать совершать свои маленькие победы Дане по-прежнему нужна финансовая помощь. Если вы хотите поучаствовать в судьбе мальчика, как это делает уже огромное количество людей, можете перечислять деньги на счет Людмилы Юдиной. Полный отчет о потраченных рублях ведется в персональном инстаграме мальчика.

РЕКВИЗИТЫ

Получатель: ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Ю. (Юдина)

Номер счета: 40817810740007233608

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643002

SWIFT-код: SABRRUMM

Номер карты: 427640002563860

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