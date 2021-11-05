«Настоящая вакханалия»: Кипарисовое озеро под Анапой атаковали туристы

Туристы массово поехали на Кипарисовое озеро. Фото: скрин видео andreimakovozov

Длинные выходные и хорошая погода активизировали жителей и гостей Краснодарского края. Многие из них выбрали пятничный день для поездки в одно из самых красивейших мест Кубани - на Кипарисовое озеро. Но насладиться отдыхом удалось не всем. Чтобы поплавать на катамаранах и добраться поближе к стоящим в воде деревьям, нужно было выстоять в очереди не один час. Такого не было даже летом, говорят местные жители.

Чтобы покататься на катамаранах, надо было отстоять длинную очередь. Фото: andreimakovozov

- Очередь более ста человек, и она увеличивается. Навряд ли получится сегодня покататься, - добавляют очевидцы.

Те туристы, которые потеряли надежду пробиться на катамараны, просто прогуливались вдоль водоема или расположились на пикниках на берегу. Из-за большого наплыва людей около Кипарисового озера открыли кафешки и магазины, которые были законсервированы в конце сезона. Впереди еще два выходных. Возможно, сегодняшняя картина повторится. Синоптики обещают солнечную погоду, и многие не усидят дома.

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