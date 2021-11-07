Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 ноября 2021 года: новые ограничения и антирекорды

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 ноября 2021 года

С 6 ноября QR-барьеры заработали в торговых центрах Анапы, Геленджика и Сочи. Теперь попасть внутрь можно, только предъявив штрихкод о вакцинации.

Такая практика для гостей и жителей курортов не нова. С 30 октября были введены ограничения в точках общественного питания. В кафе и рестораны посетителей пускают только по OR-кодам уже неделю. Также с 6 ноября QR-коды начали проверять во всех общепитах Краснодарского края.

На Кубани продолжает действовать масочный режим, кроме этого в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Ковикулы для многих стали поводом лишний раз отдохнуть… но не дома, как рекомендовали медики, а где-нибудь на природе. Нерабочую неделю многие решили посвятить поездкам по достопримечательностям. Каждый день в соцсетях появляются видео, как туристы томятся в многочасовых пробках в Абхазии, Адыгее и Краснодарском крае.

Тем временем цифры короновирусной статистики не радуют. За сутки снова зафиксировано рекордное количество заболевших – 309 человек попали в госпитали. Также антирекорд отмечен по смертности – 46 летальных исходов за сутки.

Медики отмечают, что единственный способ разработать коллективный иммунитет - вакцинация. Жителей и гостей края призывают привиться ради своего здоровья и здоровья близких.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 7 ноября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 76 заболевших.

Коронавирус в Анапе 7 ноября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 11 человек.

Коронавирус в Сочи 7 ноября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 48 жителей.

Коронавирус в Геленджике 7 ноября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 10 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 7 ноября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 10 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 7 ноября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.