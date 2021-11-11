На Черноморском побережье вновь гибнут дельфины: причины и как помочь морским обитателям

Краснокнижный дельфин попал в сети. Фото: delfacenter

Дельфины продолжают гибнуть на Черноморском побережье из-за деятельности человека. За последние дни на берег выкинуло двух афалин со следами рыболовных сетей. Тело одного самца нашли у Новороссийска, второго дельфина обнаружили у Анапы. По данным центра спасения дельфинов «Дельфа», сейчас у берегов города-курорта ведется активная добыча рыбы, а значит, животное могло без труда зацепиться за сети и травмироваться.

- Есть предположение, что они пострадали от того, что попали в рыболовные сети. Осмотр показал, что у млекопитающих не было заболеваний или поражений кожи. О точных причинах можно говорить после вскрытия, - рассказала «КП» - Кубань» руководитель АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Дельфины и другие обитатели морских глубин все чаще попадают в ловушки. Только в этом году в сетях побывали 324 дельфина в разных городах Черноморского побережья. Всего с 2018 года жертвами рыболовного промысла стали 1054 животных.

- Проблема очень сложная. Над ней бьется весь мир, не только в России она существует, - говорит Татьяна Белей. – Запретить добычу рыбы нельзя, но нужно снижать прилов, то есть случайное попадание в сети непромысловых видов. Для этого нужно следить за миграцией дельфинов, отказаться от использования жаберных сетей, устанавливать видеорегистраторы на судах и звуковые отпугиватели.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что за первые восемь дней января 2021 года в Черном море погибли 15 дельфинов из-за траловых сетей. Волонтеры передали информацию в пограничную службу Геленджика.

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