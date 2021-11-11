Ураган в Краснодарском крае повалил десятки деревьев, повредил машины

Во время урагана дерево упало прямо на припаркованную машину. Фото: instagram.com/chistka_tyapse

О том, что погода резко ухудшится, метеорологи предупреждали заранее. По их словам, 10 ноября в регионе должно было похолодать, а в некоторых районах выпасть снег. Предупреждали и о сильном ветре в Новороссийске. Прогноз сбылся на 100%. Пока одни районы наслаждаются внезапным приходом зимы, город-герой устраняет последствия урагана.

В Новороссийске стихия разгулялась не на шутку. Порывы там усилились до 23-28 метров в секунду. Волны в море поднимались на высоту 1,5 метра. Под натиском норд-оста устоять было сложно не только людям. Резкие порывы ветра повалили десятки деревьев.

Норд-ост в Новороссийске был сильным. Фото: instagram.com/alekseioderov

Так, ствол дуба рухнул на проспекте Дзержинского. К счастью, в этот момент людей рядом не было.

- Спасатели уже спилили дерево и убрали пень, - сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Потребовалась помощь специалистов и на улице Видова, где еще одно дерево не выдержало урагана. Оно перегородило проезд во двор многоквартирного дома.

Спасатели уже убрали поваленные ветки и стволы деревьев. Фото: instagram.com/alekseioderov

- Спасатели выехали на место, при помощи бензопилы распилили дерево и освободили проезд для машин, - уточняет Алексей Одеров.

Сильный ветер был и в Туапсе. Там упал и столб линии электропередачи на улице Московской, а одно из деревьев рухнуло на припаркованную машину.

Упал от порывов ветра и столб ЛЭП. Фото: instagram.com/chistka_tyapse

Снимки происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. В автомобиле людей не было.

В авто не было людей. Фото: instagram.com/chistka_tyapse

Стоит сказать, что уже сейчас на курорте ветер стих, однако в Новороссийске норд-ост бушевать продолжит и 11 ноября.

Повреждения у автомобиля серьезные. Фото: instagram.com/chistka_tyapse

- Ветер по всей территории края северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, а в Новороссийске - до 18-23 метров в секунду, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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