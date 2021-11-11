Чуть не ослепли: В Майкопе от обеззаражителя пострадали 14 школьников

Наиболее сильные ожоги получили ученики, которые сидели рядом с лампой Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне в детский диагностический центр Республики Адыгея были доставлены сразу 14 учеников, пострадавших во время урока. Дети получили сильные ожоги из-за ультрафиолетовой лампы, которая работала на протяжении двух уроков. Все произошло из-за невнимательности преподавателя - он, нарушив правила использования обеззараживателя помещения, не выключили его во время занятий. За дело уже взялась прокуратура.

Особенно пострадали школьники, которые сидели рядом с рециркулирующим аппаратом: две ученицы получили ожог роговицы глаз и сильный ожог век. У остальных учеников не такая сильная степень поражения органов зрения.

– Несчастный случай произошёл из-за того, что в новых классах этой школы не было рециркуляторов. Классный руководитель закатил передвижную лампу обеззараживания воздух в кабинет перед началом учебного процесса, чтобы провести обеззараживание воздуха, и по невнимательности не выключил. Дети два урока провели в кабинете два урока - до тех пор, пока преподаватель не заметил, что она горит. За медицинской помощью обратились 14 детей из 22 учеников класса, – прокомментировала ситуацию начальник управления образования Ольга Романенко.

После инцидента пострадавших детей срочно доставили к местному офтальмологу, оказали первую медпомощь. Сейчас школьники находятся на лечении в детском республиканском центре.

– Школа оплатила родителям закупку необходимых лекарств, после лечения дети ещё раз будут обследованы. Мы провели родительское собрание. В ближайшие дни рециркуляторы привезут в школу – контракт подписан и оплачен, ждем поставки, – заявила Романенко.

Напомним, ранее уже “КП”-Кубань” писала о ЧП, которое произошло в одной из школ Майкопа.

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