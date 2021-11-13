Мать девочки с «маской Бэтмена» показала, как выглядит ее дочь после пересадки кожи

Луна Фэннер вместе с мамой Кэрол на прогулке по Краснодару. Фото: O Mundo da Luna/Youtube.com

За судьбой маленькой Луны Феннер, которая приехала из штатов на лечение в Россию, следят тысячи людей. У девочки с рождения на лице гигантский меланоцитарный невус. Для избавления пятна требовалось около сотни болезненных процедур - в этом семью уверяли американские врачи. При этом никто из них не мог дать гарантии, не понятны были и последствия, с которыми могла столкнуться кроха. Дорогостоящему лечению на родине была найдена альтернатива в Краснодаре. Местный доктор решился сделать операцию значительно дешевле и менее травматичную для ребенка. Путем фотодинамических процедур. Российский онколог, предложивший помощь американке с «маской Бэтмена», уже делал подобные операции, потому родители согласились.

Лечение длится вот уже два года. В конце октября Луне провели пересадку кожи на лицо. После операции малышке наложили повязку, которая закрывает глаза. Спустя две недели мама девочки показала, как выглядит ее дочь. Она записала короткое видео во время прогулки.

На кадрах видно, что процесс заживления идет активно. Луна чувствует себя хорошо, но еще нужно потерпеть, чтобы дождаться полного восстановления кожи. Лишь после этого можно будет начать лечение от келоидов (повреждение кожных покровов - Авт.).

Восстановление после операции у малышки идет хорошо. Фото: instagram.com/luna.love.hope

- Мы пробудем здесь до 20 декабря на время лечения и поедем в Бразилию, чтобы остаться с семьей и пройти несколько пластических хирургов для будущей эстетической хирургии, - написала ранее Кэрол.

А пока Луна вместе с мамой пробудет в Краснодаре. Правда, прогулки с девочкой на улице Кэрол решила ограничить из-за коронавируса и других инфекционных заболеваний.

- Начались холода. И я не могу рискнуть проводить много времени на улице с Луной, чтобы она не заболела COVID», — сообщила Кэрол в Instagram.

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